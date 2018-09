iOS 12.1 weist auf iPad Pro 2018 und kommende iOS-Funktionen hin

Ein neuer Daemon weist auf Memojis-Sync hin

Der Identifier "iPad2018Fall" spricht für das Erscheinen neuer iPads in diesem Herbst.

In Apples aktueller iOS-Betaversion haben Systemkenner Hinweise auf die nahende Veröffentlichung einer überarbeiteten iPad-Pro-Reihe gefunden. Damit im Zusammenhang stehen neue Funktionen, die zum Teil die bereits kursierende Ausstattung der Geräte bestätigen. So soll Face ID künftig auch das Querformat beherrschen, was dafür spricht, dass Apple die Tablets mit TrueDepth-Kamerasystemen ausstattet.In der Beta ermittelten Beobachter einen bisher unbekannten Hintergrundprozess, der den Zugriff auf Systemressourcen und Informationen zwischen verschiedenen Anwendungen koordiniert ("Daemon"). Die Routine, die auf den Namen avatarsd hört, scheint die Speicherung und Synchronisierung von Memoji über die iCloud zu übernehmen. Bisher beherrschen nur iPhones die animierten Gesichts-Icons und es dürfte selten vorkommen, dass Nutzer diese zwischen mehreren iPhones abgleichen wollen. Wenn ein iPad mit Face ID ins Spiel kommt, sieht der Fall anders aus: Natürlich wollen die iPad-Anwender ihre lustigen Gesichter dann auch auf ihrem Smartphone verwenden – und umgekehrt. Daher spricht viel dafür, dass der Memoji-Sync in der iOS-Beta auf Face ID in den kommenden iPad-Pro-Modellen hinweist.Über Twitter verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: iOS 12.1 befähigt Face ID seinen Dienst auch im Landscape-Modus zu verrichten. Autor Troughton-Smith fand ebenfalls heraus, dass iOS in Zukunft anscheinend klickbare Spielhebel unterstützt. So könnten bei zukünftigen MFI-Game-Controllern die Thumb Sticks klickbar sein – so wie das bei den Controllern anderer Plattformen schon lange usus ist. Weiterhin vermutet Troughtson-Smith, Apple rüste die iPad Pro tatsächlich mit USB-C-Anschluss aus, da sich die iOS-Beta viel mehr und anders darum kümmere, ob ein externer Bildschirm angeschlossen sei.Schließlich haben Experten in der Set-Up-App des Systems einen weiteren Hinweis auf die neue Gerätelinie gefunden. Diese Anwendung läuft, wenn Anwender ihr neues Gerät einrichten. Dort findet sich ein neuer "Identifier", also ein Identifikationskürzel, das dem System etwa ermöglicht, passende Icons anzuzeigen: "iPad2018Fall". Die entsprechende Grafik war schon Anfang August aufgetaucht : Ein iPad, welches auf dem Homescreen mehr Platz für App-Symbole bietet. Es kursieren schon länger Gerüchte, Apple werde das Display näher an den Geräterand führen und somit für einen größeren Bildschirm bei gleichen Gehäusemaßen sorgen. In den letzten Jahren hat Apple neue iPad-Modelle häufig im Oktober vorgestellt.