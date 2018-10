Apples Oktober-Event – ein Blick zurück und ein Blick voraus

Die früheren Jahre der Oktober-Events

2008 – neue MacBook-Bauweise

2010 – zurück zum Mac

2012 bis 2016 – von Retina bis Touch Bar

Es ist wieder einmal so weit und Apple lädt zu einem zweiten Mac-Event im Herbst. September-Vorstellungen stehen normalerweise immer komplett im Zeichen neuer iPhones, wohingegen sich Apple im letzten Jahrzehnt den Oktober oft für Mac-Ankündigungen reservierte. Wir werfen in diesem Artikel einen Blick zurück auf frühere wichtige Veranstaltungen – und fassen auch noch einmal zusammen, welche Themen aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Event-Bühne in New York zur Sprache kommen.In den meisten Fällen waren Apples Oktober-Events Mac-lastig – im Jahr 2001 stand "Mac" jedoch nur im Event-Titel. Die Veranstaltung namens "Hint: It’s not a Mac." brachte jenes Gerät hervor, das Apples sagenhaften Aufstieg einleitete: Den zu Anfang noch sehr belächelten iPod. Im Oktober 2003 erschien der iTunes Music Store für Windows, 2005 gab es sogar zwei Veranstaltung innerhalb eines Monats. Zusätzlich zum ersten iMac mit integrierter iSight präsentierte Apple nur zehn Tage später PowerBooks mit höherer Auflösung sowie den Power Mac G5 Quad – die letzte PowerPC-Iteration, bevor ein Jahr später die Umstellung auf Intel abgeschlossen wurde.Das nächste Oktober-Event fand erst wieder drei Jahre später statt. Am 9. Oktober 2008 gab es bei der "The spotlight turns to notebooks"-Veranstaltungen komplett neue Notebook-Baureihen, deren Gehäuse erstmals in der Unibody-Fertigungsweise hergestellt waren. Außerdem wechselte Apple vom Intel- auf den Nvidia-Chipsatz, was aber nur ein kurzes Intermezzo sein sollte – kurz darauf beendete Intel nämlich die Lizenzierung der Plattformen an Nvidia.Ein wegweisendes Event war "Back to the Mac" am 13.8.2010. Jahre zuvor war in den Kommentaren schon zu lesen, Apple habe komplett das Interesse am Mac verloren und interessiere sich nur noch für den iPad. 2010 lautet der Vorwurf sehr ähnlich, nur diesmal mit iPhone und iPad anstatt iPod. Auf dem "Back to the Mac"-Event zeigte Apple, was man von iPhone/iPad gelernt habe und auf den Mac bringen wolle. Angekündigt wurden OS X 10.7 Lion, der Mac App Store, FaceTime für Mac, die 2. Generation des MacBook Air sowie iLife '11.Im Jahr 2012 war der Slogan "We’ve got a little more to show you" auf den Einladungen zu sehen – an Neuerungen zauberte Apple das MacBook Pro Retina, neue iMacs sowie die 4. Generation des iPads aus dem Hut. Das "We still have a lot to cover"-Event folgte zwei Jahre später mit Mavericks, neuen MacBooks, Details zum Mac Pro, dem iPad Air sowie dem iPad mini Retina. Der Oktober 2014 brachte der Apple-Welt unter dem Moto "It’s been way too long" Yosemite samt neuer Oberfläche sowie den iMac 27" mit Retina-Display. 2015 ließ Apple ohne Oktober-Event verstreichen, 2016 stellte das Team rund um Tim Cook beim "hello again"-Ereignis das MacBook Pro mit Touch Bar vor.