Neues Design-Konzept zeigt eigene App für AirPods

Ähnlich wie bei der Apple Watch: Eine dedizierte App für AirPods

Drei Tabs für Einstellungen, App-Empfehlungen und weiterführenden Informationen

Als die ersten AirPods der Weltöffentlichkeit gemeinsam mit dem iPhone 7 vorgestellt wurden, zeigten sich die Fachpresse und Anwender durchaus beeindruckt: Das umständliches Koppeln gehörte der Vergangenheit an, sofern man die Einrichtung der Ohrstöpsel mit einem iPhone oder iPad verrichtete. Dank der Abstandssensoren pausierte die Musik, sobald man einen AirPod dem Ohr entnahm. Ebenfalls an Bord war Siri: Der Sprachassistent reagierte noch nicht auf Zuruf, konnte aber mit einem Tippen auf einen der Stöpsel zugeschaltet werden. Mittlerweile ist die Produktpalette eine ungleich größere – und der Funktionsumfang ebenfalls angewachsen. Ein neues Konzept schlägt daher eine separate App für AirPods vor, welche den umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten Rechnung trägt.Auch wenn die Apple Watch per Bluetooth eine Verbindung mit dem iPhone herstellt – Änderungen an den Watchfaces, Apps und vieles mehr lassen sich bequem über eine dedizierte App und nicht über das Bluetooth-Menü auf dem iPhone vornehmen. Es ist wenig verwunderlich, dass sich Apple zu diesem Schritt entschlossen hat: Vielen Anwendern erschiene es wenig intuitiv, diese Konfigurationen in einem verschachtelten und unübersichtlichen Menü vorzunehmen, das sich in der Einstellungen-App versteckt. Bei den AirPods ist aber genau das ungeachtet des Modells der Fall: Eine eigene Anwendung sucht der Nutzer vergebens. Ein von 9to5Mac vorgestelltes Konzept zeigt, wie sich diese Lücke schließen ließe.Auffallend sind die Ähnlichkeiten zur Watch-App: Ein Tab dient den Einstellungen, hier nimmt der Anwender Änderungen am Transparenz- sowie Geräuschunterdrückungsmodus sowie Feinjustierungen an der Krone der AirPods Max vor. Werden die Ohrhörer an einem Ort vergessen, so kann der Anwender bei Bedarf entsprechende Benachrichtigungen über die „Wo ist?“-App aktivieren. Eine separate AirPods-App macht diesen Umweg überflüssig. Besonders praktisch: Firmware-Updates könnten so manuell angestoßen werden – bislang müssen sich Nutzer gedulden, ehe das automatisch geschieht.Der zweite Tab sieht Applikationen vor, die sich dem Hörgenuss verschrieben haben und daher besonders für AirPods geeignet sind. Über die Registerkarte „Discover“ finden sich zudem nützliche Tipps und Anleitungen zu den Features des jeweiligen AirPods-Modells sowie die Option, Support-Informationen aufzurufen.