AirPods 3. Generation und Beats Fit Pro: Reparatur unmöglich

Kein Akkutausch möglich

iFixit: 0 von 10 Punkten

Apples AirPods und die technisch sehr verwandten Beats Fit Pro sind kabellose Kopfhörer, welche durch sehr kleine, wiederaufladbare Akkus mit Strom versorgt werden. Doch die kleinen Knopfzellen haben, wie alle Akkus, eine begrenzte Lebensdauer: Bei häufiger Verwendung ist es möglich, dass die Knopfzellen bereits ein Jahr nach Kauf deutlich an Akkulaufzeit einbüßen.Apple veranschlagt für einen Austausch 55 Euro je Seite, wenn die Batterie defekt ist – und zusätzlich noch einmal 55 Euro, wenn der Akku im Ladecase nicht mehr zufriedenstellend funktioniert. Meist ist es hier finanziell sinnvoller, die aktuelle Generation zu kaufen, anstatt ein Batterieservice von Apple in Anspruch zu nehmen. Apple tauscht hier die Batterie nicht aus, sondern den gesamten Ohrhörer oder das Ladecase.Auch bei der aktuellen, dritten Generation der AirPods und der technisch verwandten Beats Fit Pro hat Apple an dieser Problematik wenig geändert: Noch immer sind die Kopfhörer komplett verklebt und ohne Beschädigung des Gehäuses nicht zu öffnen. Somit ist hier der Zugang zum Innenleben komplett verwehrt, wie iFixit feststellte:Zumindest hat Apple bei den AirPods der dritten Generation eine kleine Modifikation durchgeführt, welche den Akkutausch etwas vereinfacht: Die Knopfzellen sind nicht länger verlötet, sondern mit einer Steckverbindung mit dem Innenleben verbunden.Die AirPods der dritten Generation wie auch die Beats Fit Pro erhalten beide von iFixit 0 von 10 möglichen Punkten, was die Reparierbarkeit betrifft. Denn: Beide Modelle sind praktisch nur zu öffnen, wenn man das Gehäuse irreparabel beschädigt – besonders von Laien. Bereits in der Vergangenheit wurde Apple stark kritisiert, dass es sich bei den AirPods um "Wegwerfartikel" handelt. Der Konzern erwiderte, dass man eng mit Recycling-Unternehmen zusammenarbeite, um die Rohstoffe aus den kleinen Kopfhörern zurückzugewinnen mit dem Ziel, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.