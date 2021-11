AirPods Pro und AirPods 3 erhalten Firmware-Update

Neue Firmware: 4A402 für AirPods Pro, 4B66 für AirPods 3

Firmware-Stand offenbart sich in den Einstellungen

Andere Modelle gehen leer aus

Der gestrige Update-Abend versorgte Beta-Tester mit neuen Builds für iOS, iPadOS sowie tvOS 15.2 – zusätzlich veröffentlichte Apple neue Betas für die HomePods, watchOS 8.3 sowie macOS 12.1. Damit nicht genug: Auch die AirPods kommen zum Zug und profitieren von einer Aktualisierung ihrer Firmware, über deren Details sich Cupertino erwartungsgemäß ausschweigt. Die Updates stehen ab sofort allen Nutzern zur Verfügung – und sollten einmal mehr automatisch installiert werden.Regelmäßige Software-Updates gehören bei Apple zum guten Ton – die hauseigenen Ohrstöpsel stellen da keine Ausnahme dar. So erhielten die AirPods Pro bereits einige Aktualisierungen ihrer Firmware – zuletzt im Oktober, als das Unternehmen die Version 4A400 für in die In-Ears freigab. Nach etwas über einem Monat steht nun das nächste Update in den Startlöchern: Die aktuelle Version nennt sich 4A402. Auch bei den AirPods der dritten Generation, die erst seit kurzer Zeit auf dem Markt sind, schiebt Apple bereits ein Update nach: Die Firmware 4B66 ersetzt Version 4B61.Wie immer ist es Nutzern nicht möglich, das Update manuell anzustoßen – stattdessen aktualisiert sich die Firmware automatisch. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die installierte Version in Erfahrung zu bringen – für beide Möglichkeiten müssen die Einstellungen auf dem iPhone oder iPad geöffnet werden und die AirPods (Pro) mit dem Gerät verbunden sein. Die Informationen finden sich unter anderem im Bluetooth-Menü: Tippen Sie dort auf das „i“ und scrollen Sie anschließend ganz nach unten. Alternativ rufen Sie die gewünschten Details unter „Allgemein“ > „Info“ auf: In der nun folgenden Auflistung wählen Sie Ihre AirPods aus.Für AirPods der ersten oder zweiten Generation sowie AirPods Max ändert sich übrigens nichts: Diese Modelle erhalten gegenwärtig kein neues Update. Letztere verharren weiterhin auf der Version 4A400. Die neuen Firmware-Versionen scheinen sich Bugs anzunehmen – neue Funktionen konnten bislang nicht beobachtet werden.