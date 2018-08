Apple Pay soll bis Ende des Jahres auch in Deutschland erscheinen. Eine Funktion von Apple Pay steht aber bisher nur für Kunden in den USA zur Verfügung: Apple Pay Cash. Hiermit können Nutzer sich untereinander über iMessage Geld ohne Verzögerung zusenden.Zu Apple Pay Cash veröffentlichte Apple in der Nacht einen neuen Werbespot: "Just Text Them the Money". Im Spot streiten sich zwei Nutzer, wer wen zum Abendessen einlädt und senden sich ständig das Geld hin und her. Apple will mit der Werbung demonstrieren, dass das Versenden von Geld ohne Verzögerung von statten geht.Derzeit ist nicht klar, ob Apple mittel- bis langfristig auch die internationale Einführung von Apple Pay Cash plant. Apple Pay steht momentan in 30 Ländern bereit und soll bis zum Jahresende auch in Deutschland eingeführt werden.