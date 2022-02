Neuer Glasfaser-Router: AVM stellt FRITZ!Box 5590 Fiber vor

Fritz!Box 5590 Fiber unterstützt alle gängigen Standards



WLAN-Router für alle gängigen Anschlüsse zeigt AVM beim MWC.

Quelle: AVM

Neues Glasfaser-Flaggschiff erscheint im Frühjahr

AVM zeigt in Barcelona weitere Geräte und Fritz!OS 7.50

Der Mobile World Congress (MWC) findet in diesem Jahr in Barcelona wieder als Präsenzveranstaltung statt. Auf dem Branchentreffen, welches am 28. Februar beginnt, ist auch AVM vertreten. Im Vorfeld der Messe gab der bekannte deutsche Router-Hersteller jetzt per Pressemitteilung bekannt, welche Neuerungen er bis zum 3. März in der katalanischen Hauptstadt präsentieren wird. Unter anderem steht die Premiere der Fritz!Box 5590 Fiber auf dem Programm.Der neue WLAN-Router des Berliner Unternehmens weist eine Besonderheit auf: Dank eines integrierten SFP-Moduls unterstützt die Fritz!Box 5590 Fiber die Standards GPON, AON und XGS-PON. Das Gerät ist somit laut der Pressemitteilung von AVM für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa geeignet. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit im WAN beträgt 10 Gigabit pro Sekunde. Im Heimnetzwerk steht Wi-Fi 6 mit einer Bandbreite von bis zu 2.400 Megabit pro Sekunde im 5-Gigahertz-Band und 1.200 Megabit pro Sekunde im 2,4-Gigahertz-Frequenzbereich zur Verfügung. Darüber hinaus verbaut AVM im neuen hauseigenen Glasfaser-Flaggschiff einen 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss und drei Gigabit-LAN-Ports.Die weiteren technischen Daten und Features der Fritz!Box 5590 Fiber entsprechen im Wesentlichen denen der Router-Modelle für DSL, Kabel-Internet und Mobilfunk. Zwei USB-3-Ports für Drucker und/oder SSDs beziehungsweise Festplatten sind ebenso an Bord wie zwei Anschlüsse für analoge Festnetztelefone. Die integrierte Telefonanlage fungiert zudem wie üblich als Basisstation für DECT-Geräte und IP-Telefone, mithilfe der iOS-Anwendung Fritz!App Fon lassen sich zudem iPhones und iPads als Telefoniegeräte nutzen. Die Fritz!Box 5590 Fiber wird AVM zufolge im Frühjahr 2022 verfügbar sein, zum Preis macht das Berliner Unternehmen noch keine Angaben.Neben der Fritz!Box 5590 Fiber präsentiert AVM in Barcelona einige weitere Geräte, welche bereits auf dem Markt sind, unter anderem die Fritz!Box 7590 AX für DSL-Anschlüsse und den Kabel-Router Fritz!Box 6690 Cable. Letzterer verfügt wie das neue Glasfaser-Modell über einen 2,5-Gigabit-LAN-Port. Messebesucher können zudem in Barcelona einen ersten Blick auf Fritz!OS 7.50 werfen. Welche Neuerungen die kommende Version des Router-Betriebssystems mitbringt, verriet AVM bislang allerdings nicht.