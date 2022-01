FRITZ!Box austauschen oder aufrüsten: Das sollten Sie beachten – Tipps für einen reibungslosen Ablauf

Disclaimer:

Marke AVM Bezeichnung FRITZ!Box 7590 AX Art Router / DECT Empf. Preis (€) ca. 260 Verfügbarkeit sofort

Suchen Sie das Schreiben mit den Zugangsdaten von Ihrem Internetprovider heraus

Dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf die hierzulande weit verbreiteten AVM Fritzboxen einigermaßen neuer Bauart. – Nicht auf Uralt-Modelle. Die Hinweise beziehen sich konkret auf den Wechsel von einer Fritzbox 7590 auf eine Fritzbox 7590 AX , funktionieren aber auch mit vielen anderen Modellen des Herstellers. Nutzer mit einer vom Internetprovider gemieteten Fritzbox wenden sich an eben diesen. Hier geht es nur um "nicht gedongelte", selbst verwaltete Router von AVM. Ich verwende der Einfachheit halber nur die Namen „Fritzbox“ und „Fritzfon“, ohne die offizielle Schreibweise mit Ausrufezeichen und Großbuchstaben innerhalb des Namens, wie im Titel zu sehen.Hin und wieder kommt man nicht darum herum, einen neuen Router im heimischen Netzwerk zu installieren. Sei es, weil der bisher eingesetzte Router einen Defekt hat (was zum Glück selten vorkommt), oder weil auf eine neuere Generation mit mehr und besseren Funktionen aufgerüstet werden soll. So ein Router-Wechsel ist in der Theorie sehr einfach, aber wie so oft im Leben tauchen in der Praxis doch immer wieder irgendwelche Fallstricke auf, an die man vorher nicht gedacht hat, oder über die man vom Hersteller einfach nicht informiert wurde.AVM bietet zahlreiche Support-Texte im Internet, mit denen sich fast alle Fragen klären lassen. Doch die einzelnen Fragen ganz gezielt in den Support-Dokumenten zusammen zu suchen, kann umständlich sein. Daher hier ein kleines Kompendium für den Fall eines Routerwechsels Fritzbox auf Fritzbox.Wegen gewisser Schwierigkeiten mit meiner Internetverbindung war ich kürzlich in der Situation, von einer Fritzbox 7590 auf eine 7590 AX wechseln zu müssen, um herauszufinden, ob die sporadischen Verbindungsprobleme mit dem Internet vom Router oder der Leitung herrührten. (Es liegt offenbar an der Leitung, aber das ist ein anderes Thema, das ich noch mit der Telekom ausdiskutieren darf.)Benutzen Sie wenn möglich einen Mac für die hier beschriebenen Schritte. Das ist nicht nur komfortabler als auf einem iPhone oder iPad, es bietet auch Vorteile, weil wir später eine LAN-Verbindung per Kabel einsetzen.Bevor es los geht, rufen Sie schon mal das Fritzbox-Interface in Ihrem Browser auf, indem Sie „fritz.box“ in die URL-Zeile eingeben. Erfahrenere Nutzer haben dafür einen Bookmark im Browser parat. Geben Sie das Passwort ein.Noch etwas:. Die werden wir brauchen.