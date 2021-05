Neues von AVM: Fritz!Box 7590 AX mit Wi-Fi 6 und 2.400 MBit/Sekunde ist ab Ende Mai erhältlich

Acht Antennen für maximal 2.400 MBit/Sekunde

Mit bis zu 300 MBit/Sekunde ins Internet

Fritz!Box 7590 AX soll 269 Euro kosten

Höhere Geschwindigkeiten im Funknetzwerk, geringere Latenzen und mehr Effizienz bei der Übertragung von Datenpaketen: Diese Eigenschaften zeichnen Wi-Fi 6 aus, auch bekannt als 802.11ax. Mit der Fritz!Box 7530 AX hat AVM bereits einen DSL-Router der Mittelklasse im Angebot, welcher diese Technologie beherrscht. Jetzt folgt mit dem Topmodell Fritz!Box 7590 AX ein weiteres Gerät, welches diesen Standard unterstützt.Das neue Gerät ersetzt die bisherige Fritz!Box 7590 ohne Zusatzbezeichnung zunächst nicht, sondern erweitert das Portfolio des in Berlin ansässigen Herstellers. Die Fritz!Box 7590 AX bietet alle zentralen Leistungsmerkmale des älteren Schwestermodells, kann aber laut AVM dank Wi-Fi 6 erheblich mehr Geräte gleichzeitig per WLAN bedienen, ohne dass die Geschwindigkeit unzumutbar absinkt. Der DSL-Router mit Telefonanlage und Medienserver verfügt über acht Antennen und unterstützt vier MIMO-Streams. Im 5-Gigahertz-Band beträgt die maximale Bruttodatenrate 2.400 Megabit pro Sekunde, bei 2,4 Gigahertz sind es bis zu 1.200 Megabit pro Sekunde. Die bereit seit einiger Zeit erhältliche Fritz!Box 7530 AX ist auf beiden Frequenzen ein wenig langsamer.Auf der WAN-Seite unterstützt die Fritz!Box 7590 AX VDSL-Supervectoring und somit Datenraten von bis zu 300 MBit/Sekunde. Sie eignet sich also für alle derzeit angebotenen schnellen DSL-Anschlüsse der diversen Telekommunikations-Anbieter. An Bord sind vier Gigabit-Ethernet-Ports, welche sich wie üblich bei Bedarf einzeln auf 100 MBit/Sekunde konfigurieren lassen, um den Energiebedarf zu verringern. Ebenso wie die Fritz!Box 7590 verfügt der neue Router über zwei USB-3-Anschlüsse, zwei TAE-Buchsen für schnurgebundene Telefone und eine Basisstation für maximal sechs Handsets und Smarthome-Devices wie Heizkörperthermostate oder funkgesteuerte Steckdosen nach dem Standard DECT-ULE. Die weitere Ausstattung entspricht ebenfalls dem bisherigen Topmodell mit Wi-Fi 5, etwa im Hinblick auf Mesh-Fähigkeiten, Gastzugang, Kindersicherung und die eingebaute NAS-Funktion.AVM zufolge wird die Fritz!Box 7590 AX ab Ende Mai im Handel erhältlich sein. Der Hersteller nennt für das neue Gerät eine unverbindliche Preisempfehlung von 269 Euro, es dürfte aber bereits kurz nach dem Erscheinen insbesondere von einigen Online-Händlern günstiger angeboten werden. Die Garantiezeit beträgt wie bei den Berlinern üblich fünf Jahre, mindestens während dieses Zeitraums versorgt AVM den DSL-Router mit kostenlosen automatischen Software-Updates.