iOS 15 & iPadOS 15: Screenshots der neuen Features

Neues Multitasking

Die neue App-Library, direkt zugreifbar aus dem Dock

Widgets auf dem Home-Screen

Notizen

Focus

Safari & Tab-Gruppen

Benachrichtigungen

Karten

Live Text

FaceTime

Auf der heutigen Worldwide Developers Conference präsentierte Apple unter anderem iPadOS 15 und iOS 15 – samt verbessertem Multi-Tasking, einer neuen Safari-Version und endlich Widgets auf dem iPad-Homescreen. Die finalen Versionen erscheinen im Herbst – doch Apple hat bereits eine erste Entwicklervorabversion veröffentlichen. Wir haben Screenshots und Anmerkungen zu den neuen Features zusammengetragen.Direkt nach dem Start bietet iPadOS 15 an, Widgets auf dem Home-Screen zu platzieren:Widget-Verwaltung:Leider scheint Focus doch nicht unterschiedliche Home-Screen-Konfigurationen je nach Focus-Modus zu unterstützen – sondern kann nur bestimmte App-Seiten einblenden:Aktivierung von Focus:FaceTime in iOS 15 und macOS Monterey ist leider noch sehr fehlerbehaftet – und das Einladen via Links funktioniert aktuell nicht verlässlich. Es ist zu erwarten, dass Apple aktuell noch Änderungen an den FaceTime-Servern durchführt, so dass FaceTime in den neuen Systemen verlässlich arbeitet. Doch zumindest die Umgebungsgeräusch-Unterdrückung arbeitet wie auf der Keynote angepriesen.