iOS 15 und macOS Monterey: Apple verteilt die dritte Beta

Erwartete Zeitplanung

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 2: Buildnummer: 21A5284e (veröffentlicht 14.07.2021)

iOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5297e (veröffentlicht: 14.07.2021)

iPadOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5297e (veröffentlicht: 14.07.2021)

tvOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19J5288e (veröffentlicht: 14.07.2021)

watchOS 8, Beta 2, Buildnummer: 19J5304d (veröffentlicht: 14.07.2021)

Mehr als einen Monat liegt die diesjährige World Wide Developers Conference schon wieder zurück. zweieinhalb Wochen waren zwischen der ersten Entwicklerversion und den zweiten Vorab-Builds vergangen, nun ließ Apple erneut 18 Tage verstreichen. Allerdings ist die Verzögerung auch dem wichtigsten US-Feiertag geschuldet – vor und nach dem 4. Juli befinden sich normalerweise sehr viele Mitarbeiter im Urlaub. Ab sofort können Entwickler aber zu Werke schreiten und die dritte Betaversion auf Herz und Nieren unter die Lupe nehmen – auch Monterey ist diesmal mit von der Partie, nachdem die macOS-Beta beim letzten Mal verspätet erschien.Eine wichtige Fehlerbehebung gilt bereits als recht sicher: Nachdem iOS 14.7 seit der letzten Beta verhindert, dass bestimmte WLAN-Namen iPhones außer Betrieb setzen, dürfte Apple den Bugfix auch in die jüngsten iOS-Betas einfließen lassen. Wir aktualisieren diese Meldung wie üblich, sobald erste Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen Entwicklerbuilds bekannt werden. Normalerweise gilt: Je niedriger der Beta-Zähler, desto höher die Chance auf sichtbare Änderungen. In der späteren Phase konzentriert sich Apple meist nur noch auf Fehlerbehebungen.Alles weist derzeit darauf hin, dass Apple im September mit der neuen iPhone-Generation antritt – und dementsprechend auch kurz zuvor iOS 15 auf den Markt bringt. Nicht ganz so gut lässt sich der Zeitraum für macOS 12 Monterrey einschätzen, denn Apple ist weniger an einen Hardware-Releasyzyklus gebunden. In den vergangenen Jahren veröffentlichte das Unternehmen daher große macOS-Updates meist einige Wochen später. Besonders groß war die zeitliche Diskrepanz im Herbst 2020, als macOS 11 am 12. November erschien, iOS 14 aber schon zwei Monate auf dem Buckel hatte.Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus, aufgeführt sind an dieser Stelle allerdings nur die Beta-Builds der nächsten Major Releases.