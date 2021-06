Rundgang durch macOS Monterey

Installation

Safari

Shortcuts/Kurzbefehle

Karten-App

Karten-App: Globus

Übersetzen: Text markieren und Übersetzen

Focus

Live Text

Gender-gerechte Sprache

iCloud+ Privacy Relay & verborgene E-Mail-Adresse

FaceTime

Notizen-App

Apple präsentierte heute Abend die allererste Vorabversion der nächsten macOS-Generation. Im Herbst wird die finale Version von macOS 12 Monterey erscheinen – doch am heutigen Abend stellte Apple bereits die erste Entwicklervorabversion im Internet zum Download bereit. Sehen Sie hier Screenshots von allen Neuerungen sowie Anmerkungen zu den neuen Funktionen.Die Installation unterscheidet sich in der ersten Vorabversion nicht von macOS Big Sur:Die Short-Cut-App präsentiert sich die meiste Zeit mit einer leeren Galerie – doch manchmal erscheint sie doch:Bisher genderte Apple nur auf den Produktwebseiten – aber nun auch im Betriebssystem:In den iCloud-Einstellungen tauchen beide iCloud+-Features bereits auf – doch die Aktivierung schlägt aktuell noch fehl:FaceTime in iOS 15 und macOS Monterey ist leider noch sehr fehlerbehaftet – und das Einladen via Links funktioniert aktuell nicht verlässlich. Es ist zu erwarten, dass Apple aktuell noch Änderungen an den FaceTime-Servern durchführt, so dass FaceTime in den neuen Systemen verlässlich arbeitet. Doch zumindest die Umgebungsgeräusch-Unterdrückung arbeitet wie auf der Keynote angepriesen.