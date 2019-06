Neue Runde: iOS 12.4 & macOS 10.14.6 in den Betas 5 und 3 verteilt

Vorbereitungen auf die Apple Card

Derzeit verfügbare Testversionen

iOS 12.4 Beta 5 , Build 16G5056d, (24.06.2019)

, Build 16G5056d, (24.06.2019) macOS 10.14.6 Mojave Beta 3 , Build 18G59b, (24.06.2019)

, Build 18G59b, (24.06.2019) tvOS 12.4 Beta 3 , Build 16M5545c, (11.06.2019)

, Build 16M5545c, (11.06.2019) watchOS 5.4 Beta 4 , Build 16U5558b, (24.06.2019)

, Build 16U5558b, (24.06.2019) (Für Apple TV Generation 4 und 5)

macOS 10.15 Catalina Beta 2 : Build 19A487l, (17.06.2019)

: Build 19A487l, (17.06.2019) iOS 13 Beta 2 : Build 17A5508m, (17.06.2019)

: Build 17A5508m, (17.06.2019) iPadOS 13 Beta 2 : Build 17A5508m, (17.06.2019)

: Build 17A5508m, (17.06.2019) watchOS 6 Beta 2 : Build 17R5507l, (17.06.2019)

: Build 17R5507l, (17.06.2019) tvOS 13 Beta 2 : Build 17J5501l, (17.06.2019)

: Build 17J5501l, (17.06.2019) Public Betas: Buildnummer noch unbekannt

Mitte Mai hatte Apple den Betazyklus für die wohl letzten größeren Aktualisierungen von macOS Mojave, iOS 12, watchOS 5 sowie tvOS 12 gestartet. Das Update ist insofern eine Besonderheit, als dass Apple in den vergangenen Jahren keine Betaphasen zweier Systemversionen gleichzeitig anbot. Allerdings konzentrieren sich die Änderungen der bevorstehenden Updates auch nur auf eine einzige funktionelle Neuerung, nämlich auf die Einführung der Apple-eigenen Kreditkarte im Sommer. Für Nutzer hierzulande handelt es sich daher nicht um spannende Updates, denn bis zur internationalen Einführung der Apple Card dürfte noch eine ganze Weile verstreichen.In den vergangenen Wochen hatte Apple den Kreis der Kreditkarten-Tester deutlich ausgeweitet. Während zunächst nur ausgesuchte Mitarbeiter damit in der Öffentlichkeit auftraten, dürfen inzwischen auch Store-Angestellte Zahlungsvorgänge tätigen. Allerdings handelt es sich bislang noch um die digitale Version, denn die aus Titan gefertigte Variante soll erst in den kommenden Wochen in größeren Stückzahlen verteilt werden.Wie üblich aktualisiert Apple direkt alle Systeme, wenngleich in den bisherigen Betas keine weiteren Änderungen auffielen. Die Betanummern unterscheiden sich diesmal übrigens recht deutlich, da macOS 10.14.6 eine Runde ausgesetzt hatte – und Apple zusätzlich noch ein eiliges Update von iOS 12.4 einschieben musste. Mangels Apple Wallet gibt es allerdings in macOS auch weniger Testaufwand als unter iOS 12. Für tvOS 12.4 verteilte Apple heute keine neue Beta.In der vergangenen Woche hatte Apple die zweite Beta von macOS 10.15, iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 sowie watchOS 6 verteilt (siehe ), jetzt folgten die neuen Betas für Mojave & Co. In der folgenden Aufstellung finden Sie die wichtigen Kennzahlen zu allen derzeit angebotenen Testversionen.Aktuelle GenerationNächste Generation: