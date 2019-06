macOS 10.15 Catalina: Die erste Public Beta ist erschienen

Fünf Jahre Public Beta

Teilnahme am Programm

Für Entwickler gab es bereits zwei Betaversionen der kommenden "Major Releases" macOS 10.15 Catalina und iOS 13, drei Wochen nach der ersten Ankündigung anlässlich der WWDC 2019 folgt nun der erste Catalina-Testbuild für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms. Apple hatte diese Verzögerung zwischen Entwicklerversionen und Public Beta in der Vergangenheit stets gleich gehandhabt. In der Updatebeschreibung der ersten Betas ließ sich zudem noch der Hinweis finden, besagte Builds seien nur etwas für "Thrill Seekers". Wer nicht auf der Suche nach Nervenkitzel sei, solle besser vorerst noch die Finger von den Updates lassen. Offensichtlich ist jetzt aber der Zeitpunkt erreicht, auch Mutigen außerhalb des Entwicklerprogramms Vorabversionen zuzumuten.Auch wenn von keinen größeren Katastrophen mehr auszugehen ist, die ersten beiden Entwicklerbetas erwiesen sich als überraschend stabil, sollte man aber dennoch kein Produktivsystem umstellen. Stattdessen ist zu empfehlen, eine gesonderte Partition einzurichten – und dann natürlich Apple Feedback zu schicken, denn mit einer Installation aus reiner Neugier ist niemandem geholfen. Apple hatte das öffentliche Testprogramm ins Leben gerufen, um möglichst viele Fehler schon vor der öffentlichen Freigabe zu eliminieren. Für macOS gibt es seit 2014 eine Public Beta, für iOS seit 2015. Ob das Modell allerdings zu höherer Software-Qualität führt, ist eher fraglich. Apples Vice President of Product Marketing, Greg Joswiak, äußerte sich einst recht skeptisch. Die überwiegende Mehrheit der Tester wolle nur neue Funktionen ansehen, liefere dann aber keine brauchbare Rückmeldung.Wer sich für das öffentliche Testprogramm anmelden möchte, kann dies auf einer speziellen Apple-Seite tun. Für iOS, macOS und tvOS gibt es Testversionen, für watchOS bietet Apple hingegen weiterhin keine Public Beta an. Man kann davon ausgehen, dass nach der Freigabe von macOS 10.15 als Public Beta bald auch iOS und tvOS folgen. Zur Teilnahme am öffentlichen Betaprogramm ist es erforderlich, die jeweiligen Geräte direkt bei Apple zu registrieren. Aktualisierungen werden anschließend genauso wie normale Systemupdates geladen und installiert.