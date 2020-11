Neue Maßstäbe: iPhone 12 Pro Max hat das beste Display aller Smartphones

Panel mit herausragender Kalibrierung

Bestes Smartphone-Display auf dem Markt

Auch wenn mittlerweile vermehrt von iPhones und iPads mit Mini-LED-Bildschirmen die Rede ist – die aktuelle Smartphone-Baureihe von Apple ist mit einem OLED-Display ausgestattet, das den nicht ganz bescheidenen Namen „Super Retina XDR Display“ trägt. Wer sich eingehend mit der Bildschirmtechnologie seines Smartphones beschäftigen möchte, kommt um die Einschätzung von DisplayMate kaum herum: Bereits das Panel des iPhone 11 Pro Max wusste die Experten zu überzeugen. Nun liegen die Ergebnisse für den Bildschirm des Nachfolgemodells vor – das Panel stellt abermals neue Rekorde auf.Einige Fakten zum Bildschirm des iPhone 12 Pro Max sind längst bekannt: Apple spendierte dem Display eine Auflösung von 2.778 mal 1.284 Pixel bei 458 ppi. Die Bildschirmdiagonale misst 6,7 Zoll – damit enden auch schon die Unterschiede zum Panel des iPhone 12 Pro. Beide Geräte unterstützten den P3-Farbraum und weisen eine Helligkeit von 800 Nits auf – die bei Bedarf auf bis zu 1.200 Nits ansteigt. DisplayMate nahm nun das Panel des 12 Pro Max noch einmal genau unter die Lupe – und zeigt sich angesichts der hervorragenden Kalibrierung begeistert.In vielen Kategorien ist das 12 Pro Max der neue Rekordhalter – kein Smartphone auf dem Markt kann mit dem iPhone in bestimmten Bereichen mithalten. So erzielten die Farbgenauigkeit (der visuelle Eindruck sei perfekt), das Kontrastverhältnis sowie die maximal erreichbare Helligkeit die höchsten Bewertungen, die je ein Smartphone erhalten hat. Auch die Energieeffizienz des Panels weiß zu begeistern: Der Energiebedarf sei um zehn Prozent niedriger als beim Vorgänger. Tendieren die Bildschirme zu auffälligen Reflexionen? DisplayMate verneint diese Frage – Apples neues Flaggschiff-Modell stellt zwar in dieser Disziplin keine neuen Rekorde auf, erhält aber trotzdem Höchstnoten. Insgesamt gebe es aktuell kein Smartphone, das über einen besseren Bildschirm verfügt, so das Resümee der Tester – die dem Gerät folgerichtig den „Best Smartphone Display Award“ verleihen.