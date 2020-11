Kuo: iPad mit Mini-LED bereits im ersten Halbjahr 2021, AirPods 3 mit Ähnlichkeiten zum Pro-Modell

Kuo: iPad Pro kommt früher als erwartet

AirPods 3 ebenfalls in der ersten Jahreshälfte 2021

Viele Apple-Geräte, darunter etwa das iPhone, erhalten zuverlässig im Jahresturnus ein Nachfolgemodell. Bei Wearables wie AirPods sieht die Lage manchmal etwas anders aus: Die AirPods der zweiten Generation sind schon länger im Handel erhältlich, auch die Pro-Variante hat mittlerweile schon ein Jahr auf dem Buckel. Beim iPad zog Apple erst unlängst nach und präsentierte ein neues Einstiegs- sowie ein Mittelklassemodell. Das iPad Pro erhielt seine letzte Hardwarerevision im März dieses Jahres – die Veränderungen waren aber im Vergleich zum Vorgänger eher bescheiden und beschränkten sich weitgehend auf einen aktuelleren Prozessor und einen LiDAR-Scanner. Bei beiden Produktkategorien sind also zeitnahe Neuvorstellungen denkbar – neue Aussagen des Leakers Ming-Chi Kuo weisen in eine ähnliche Richtung. MacRumors berichtet von Kuos neuesten Voraussagen, die er Investoren gegenüber getätigt habe: Der chinesische Hersteller Jialianyi avanciere dank seiner Expertise bei LCP (iquidrystalolymer)-Soft-Boards zu einem wichtigen Zulieferer von Apple. Die Technologie verspreche hohe Geschwindigkeiten bei gleichzeitig geringen Latenzen. Jialianyi sei für die Fertigung jener Komponenten zuständig, die Bestandteil von Mini-LED-Panels für ein künftiges iPad sind. Kuo ging bislang davon aus, dass ein iPad Pro mit einem solchen Bildschirm im vierten Quartal 2021 zur Marktreife gelange – nun revidiert er diese Prognose: Die Massenproduktion dieses Modells erfolge bereits im ersten Halbjahr 2021.Im selben Zeitraum sollen auch die AirPods der dritten Generation an den Start gehen: Optisch seien diese an die Pro-Modelle angelehnt, verfügten aber nicht über bestimmte Merkmale wie die aktive Geräuschunterdrückung. Allerdings arbeite Apple an besseren Akkulaufzeiten und einen neuen Chip für eine verbesserte Bluetooth-Funktionalität. Auch bei diesem Produkt spielt Jialianyi eine wichtige Rolle – der Analyst rechnet folglich bei diesem Zulieferer mit einem Umsatzplus ab dem zweiten Quartal 2021.