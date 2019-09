DisplayMate: iPhone 11 Pro (Max) hat bestes Smartphone-Display auf dem Markt

Rekordwerte in neun Kategorien



Das Display des iPhone 11 Pro (Max) ist nahezu perfekt.

Foto: Apple

Das Display des iPhone 11 Pro (Max) ist nahezu perfekt.Foto: Apple

Auch in Sachen Reflexionsarmut vorn

Unangefochten an der Spitze

Eine der herausragenden Neuerungen von iPhone 11 Pro und 11 Pro Max ist das "Super Retina XDR Display". Das OLED-Panel wartet mit beeindruckenden technischen Daten auf. Was das in der Praxis bedeutet, hat DisplayMate jetzt untersucht. Die Experten verzeichnen für die Touchscreens von Apples neuen Smartphones etliche Rekordwerte.Gleich in neun Kategorien schneidet das Display des iPhone 11 Pro (Max) so gut ab wie bislang noch kein Smartphone-Screen. In Sachen Farbtreue etwa sei es vom visuellen Eindruck her perfekt, schreibt DisplayMate im ausführlichen Testbericht. Die Experten ermittelten zudem mit 770 cd/m² die höchste jemals gemessene Fullscreen-Leuchtdichte sowie einen Spitzenwert von 1.290 cd/m² für die Helligkeit in Sachen HDR. Auch das Kontrastverhältnis ist herausragend, es reicht den Experten zufolge förmlich von Null bis Unendlich.Das iPhone 11 Pro (Max) schneidet zudem besser ab als jedes andere Smartphone, wenn es um die Reflexionen des Panels geht. Diese liegen mit 4,5 Prozent so niedrig wie bei keinem anderen bisher untersuchten Gerät. Auch bei den vom Betrachtungswinkel abhängigen Helligkeitsunterschieden liegen Apples neues Flaggschiffe vor der Konkurrenz. Mit einer Auflösung von 2.688 mal 1.242 Bildpunkten setzt Apple laut DisplayMate wie bereits mit dem Vorgänger XS Max ebenfalls Maßstäbe, mit seiner Punktdichte von 458 ppi sei das Display des iPhone 11 Pro Max hinsichtlich der Bildschärfe im visuellen Eindruck nicht von einem 4K-Panel zu unterscheiden.DisplayMate bewertet das OLED-Display des iPhone 11 Pro (Max) mit dem "höchsten A+", das die Experten jemals vergeben haben. Das Panel sei in Sachen Kalibrierung und Performance nahezu perfekt, lautet das abschließende Urteil. Apples Top-Smartphones setzen sich damit unangefochten an die Spitze der Konkurrenz. Bis diese nachzieht, verfügt Apple also über das beste Display, das jemals in einem Smartphone verbaut wurde.