Bericht: Apple lässt Foxconn faltbare iPhone-Displays testen

Foxconn soll testen

Faltbarer Bildschirm – oder faltbares Gerät?

Wer einen Blick auf aktuelle High-End-Android-Smartphones wirft, entdeckt so manches technisches Merkmal, das beim iPhone nicht Einzug gehalten hat – zumindest noch nicht. Zwar verfügt das iPhone 12 nun auch über 5G, kann aber nicht mit Bildschirmen mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz aufwarten. Das ist aber nicht der einzige Trend, dem sich Apple bislang konsequent verweigert: Einige wenige Geräte sind mit einem faltbaren Display ausgestattet. So bietet Samsung bereits den Nachfolger des Galaxy Z Fold an, und Motorola versucht mit der Neuauflage des razrs an alte Zeiten anzuknüpfen – das Gerät erinnert an klassische Klapphandys, weist aber ebenfalls ein faltbares Panel auf. Auch Huawei und Microsoft gehen mit ähnlichen Smartphones ins Rennen, wenngleich diese oft „nur“ über einen Klappmechanismus mit zwei Displays verfügen. Nun mehren sich die Gerüchte, dass auch Apple einem künftigen Modell einen faltbaren Bildschirm spendiert.Die chinesische United Daily News berichtet von einer interessanten Bestellung: Apple habe Displays für ein faltbares iPhone bei Samsung geordert. Dabei soll es sich um Panels mit OLED- und Micro-LED-Technologie handeln. Die eigentlichen Klappelemente entfallen dem Bericht zufolge auf mehrere Zulieferer, für die Endmontage soll aber Foxconn verantwortlich zeichnen. Der Auftragsfertiger sei nun angehalten, die bestellten Displays über 100.000 mal zu öffnen und zu schließen – bei Laptops seien üblicherweise 20.000 bis 30.000 Versuche üblich. Der Bericht behauptet, dass Cupertino voraussichtlich ab September 2022 Geräte mit faltbaren Displays an die Kunden ausliefern werde.Es sind nicht die ersten Berichte dieser Art: Auch The Verifier meldete unlängst das Konzept eines solchen Modells – dabei müsse es sich nicht notwendigerweise um ein iPhone handeln: Denkbar ist ein Hybridgerät zwischen iPhone und iPad mini. Der bekannte Leaker Jon Prosser spielte ebenfalls auf bestehende Entwicklungen auf diesem Gebiet an – allerdings könnte Apple lediglich an einem faltbaren Gerät mit zwei Bildschirmen arbeiten.