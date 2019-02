Mehr Verkäufe, mehr Umsatz, mehr Pro: Warum das iPad-Geschäft Apple Hoffnung gibt

2018er Pro-Modelle geben den Ausschlag

Apple weiterhin unangefochtener Tablet-Marktführer

Die unter den Erwartungen gebliebenen iPhone-Verkäufe zwischen Oktober und Dezember 2018 verhagelten Apple zwar die Quartalsbilanz, doch dafür entwickelte sich das iPad-Geschäft im gleichen Zeitraum deutlich besser. Daten des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics zufolge gingen im 4. Quartal 2018 über 14,5 Millionen iPad-Modelle über die realen und virtuellen Ladentheken, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 10 Prozent entspricht. So viele Tablets verkaufte Apple zuletzt im Weihnachtsquartal 2015.Der Aufschwung von Apples iPad-Segment erklärt Strategy Analytics mit einer guten Mischung aus höherpreisigen Produktivgeräten und mehr für Unterhaltungszwecke gedachten Einsteigermodellen. Da Kunden dem Marktforschungsunternehmen zufolge zwischen Oktober und Dezember verstärkt zu den neuerschienen Pro-Modellen griffen, stieg der durchschnittliche iPad-Verkaufspreis im Jahresvergleich spürbar an. Während Apples Tablet-Preis im vierten Quartal 2017 im Schnitt noch bei 445 US-Dollar lag, ging der Wert im gleichen Quartal 2018 auf 463 US-Dollar hoch. Zusammen mit den höheren Verkaufszahlen ergibt sich für Apple dadurch ein vergleichsweise großer Umsatzsprung von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Apple bietet das iPad (ohne „Pro“) mittlerweile bereits ab 349 Euro an; das in die Jahre gekommene iPad mini ist sogar für noch weniger Geld zu haben. Dagegen ist das von der Hardware her deutlich bessere und mit mehr Features ausgestattete iPad Pro in Margen-stärkeren Preissegmenten ab 729 Euro verfügbar. Die im Herbst 2018 erschienen neuen Modelle sind bei Apple direkt sogar erst ab 879 Euro zu kaufen.Im Zuge der großen Verkaufs- und Umsatzsteigerungen erhöhte sich auch Apples Marktanteil im weltweiten Tablet-Geschäft wieder. 26,5 Prozent bedeuten fast 3 Prozentpunkte mehr als Ende 2017. Deutlich dahinter folgen Samsung mit 13,7 Prozent und Amazon mit 10 Prozent.Bei den Betriebssystemen liegt aber erwartungsgemäß Android vorne. Im vierten Quartal 2018 waren 60 Prozent aller weltweiten Tablets mit Googles Mobilsystem ausgestattet. iOS brachte es entsprechend auf 26,5 Prozent, der Rest ergibt sich aus Windows (12,9 Prozent) und anderen Systemen (0,7 Prozent).