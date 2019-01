Bloomberg: Bald neue iPad- und iPad-mini-Modelle, aber kein neues iPad Pro im Jahr 2019

Kein neues iPad Pro in 2019

Schneller Chip für das normale iPad, kein USB-C

iPad mini im Frühjahr 2019

Von dem Bericht über Spionage-Chips in Servern einmal abgesehen, hat Bloomberg in der Vergangenheit außerordentlich akkurat neue Apple-Produkte und Entwicklungen vorhergesagt. Ein neue Meldung beschäftigt sich unter anderem mit Apples Plänen im Jahr 2019 bezüglich des iPads.Bloomberg will erfahren haben, dass Apple in diesem Jahr keine größere Aktualisierung für das iPad Pro plane – Apple hatte erst Ende 2018 ein komplett neues iPad Pro samt Face ID, neuem Design und schnellerem Prozessor vorgestellt.Im Frühjahr 2018 aktualisierte Apple das iPad – unter anderem kann nun der vom iPad Pro bekannte Apple Pencil der ersten Generation am aktuellen iPad genutzt werden. Auch positionierte Apple das neue iPad-Modell preislich deutlich attraktiver, um den fallenden Verkaufszahlen entgegenzuwirken. Als Prozessor kam der Apple A10-Prozessor zum Einsatz, obwohl Apple bereits im iPhone X und 8 den Apple A11-Prozessor verwendete – vermutlich, um die Kosten gering zu halten.Laut Bloomberg scheinen die Gerüchte der vergangenen Wochen zu stimmen: Möglicherweise wird Apple bereits im Frühjahr 2019 eine aktualisierte Version des iPads vorstellen – samt schnellerem Prozessor. Bloomberg geht nicht darauf ein, ob Apple einen A11- oder gar einen A12-Prozessor einsetzen will. Das Display soll von 9,7" auf rund 10" anwachsen – ob Apple auch das Gehäusedesign maßgeblich verändert, ist bislang nicht bekannt.Beim 2018er iPad Pro ersetzte Apple den Lightning-Anschluss durch einen USB-C-Port – das normale iPad soll laut Bloomberg aber weiterhin beim Lightning-Port bleiben, statt auf die neuere Schnittstelle zu setzen. In der Vergangenheit gingen viele Berichte davon aus, dass Apple auch beim iPad sowie beim iPhone den Lightning-Port durch eine USB-C-Schnittstelle ersetzt, um über alle Plattformen einen einheitlichen Anschluss zu bieten.Schon oft kamen Berichte auf, dass das iPad mini auf Apples interner Abschussliste steht – seit 2015 hat Apple das kleine iOS-Tablet nicht mehr aktualisiert. Laut Bloomberg besteht aber begründete Hoffnung für die Fans des iPad mini mit 7,9"-Display: Apple soll an einem neuen und günstigeren Modell arbeiten, welches vermutlich zusammen mit dem neuen iPad-Modell erscheint. Weitere Informationen zu den Neuerungen des 2019er iPad mini veröffentlichte Bloomberg leider nicht.