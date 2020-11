Macs und iPad Pro mit Mini-LEDs am Dienstag? Bericht spricht von LG als Auftragsfertiger

Mini-LED für iPad, MacBook und iMac?

Ankündigung von Mini-LED-Geräten am 10. November?

Sämtliche iPhone-12-Modelle sind mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet – in Apples Marketingjargon heißen diese Super-Retina-XDR („Extreme Dynamic Range“)-Displays. Man mag sich kaum vorstellen, welchen Begriff das Unternehmen für die nächste marktreife Panel-Technologie aus der Taufe hebt. Wir werden uns aber nicht allzu lange gedulden müssen: Seit geraumer Zeit behaupten Branchenkenner wie Ming-Chi Kuo, dass der US-Konzern an Mini-LEDs für zukünftige iPads und Macs arbeitet. Wie nun bekannt wird, könnte der Umstieg auf neue Panels bei manchen Produkten bereits zeitnah erfolgen – was die Frage aufwirft, ob in wenigen Tagen bereits erste Geräte mit Mini-LEDs vorgestellt werden.Auch wenn bei den iPhones aktuell vor allem OLED-Displays zum Zug kommen, so setzt Apple bei anderen Produktkategorien noch immer auf althergebrachte Technologien. Dabei versprechen Mini-LEDs so manchen Vorzug: Neben den sehr guten Schwarzwerten erhöht sich die Helligkeit der Displays, zumal der Bildschirm zielgerichteter ausgeleuchtet wird. Nun berichtet ETNews von der bevorstehenden Massenproduktion entsprechender Panels – die bereits Ende des Jahres beginnt und für welche LG verantwortlich zeichnet. Ferner behauptet der Bericht, dass Apple bereits Anfang nächsten Jahres Geräte mit den neuen Panels zur Auslieferung bringt – neben dem iPad sollen auch ein MacBook sowie ein iMac mit Mini-LEDs ausgestattet werden.Damit decken sich die Aussagen mit vorhergegangenen Kommentaren von Marktbeobachtern. Bei den Tablets liegt die Vermutung nahe, dass dem künftigen iPad Pro ein neues Display spendiert wird: Das aktuell verfügbare Modell erhielt nur wenige neue Features im Vergleich zum Vorgänger und der Abstand zum unlängst veröffentlichten iPad Air 4 ist in mancherlei Hinsicht fast schon verschwindend gering. Könnten Mini-LEDs bereits beim kommenden Apple-Event am 10. November eine Rolle spielen? Tatsächlich mehren sich die Stimmen jener, die so manchen ARM-Mac mit dieser Technologie erwarten – und davon ausgehen, dass wir ein iPad Pro mit dem neuen Panel zu Gesicht bekommen.