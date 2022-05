MacBook Pro: Produktion läuft wieder an – Verfügbarkeit weiterhin sehr schlecht

Quanta beginnt wieder mit Produktion des MacBook Pro

Lieferzeit beträgt nach wie vor mehrere Wochen

Vor einigen Wochen musste einer von Apples wichtigsten Partnern das größte seiner Werke schließen. Wegen eines Corona-Ausbruchs verfügten die Behörden in Shanghai nahezu die komplette Einstellung des öffentlichen Lebens. Seither ruhte in der Fabrik des Auftragsfertigers Qanta die Produktion des MacBook Pro, welches fast ausschließlich in der chinesischen Metropole hergestellt wird. Logische Konsequenz: Die Verfügbarkeit der Premium-Notebooks aus Cupertino verschlechterte sich drastisch und die Lieferzeiten stiegen dramatisch an.Der Produktionsausfall ist für Apple besonders deswegen äußerst ärgerlich, weil sich die Top-Versionen des MacBook Pro seit Monaten einer sehr starken Nachfrage erfreuen. Diese ließ sich in den vergangenen Wochen naturgemäß nicht befriedigen. In nächster Zeit könnte sich die Situation allerdings ein wenig entspannen: Nachdem die Shanghaier Behörden wegen des abflauenden Infektionsgeschehens die Corona-Maßnahmen gelockert haben, nimmt Quanta in seinem dortigen Werk die Notebook-Fertigung jetzt nach und nach wieder auf. Das berichtet die taiwanische Tageszeitung DigiTimes . Zudem verbessere sich die Situation im Hinblick auf die Belieferung mit den für die MacBook-Produktion erforderlichen Komponenten. Diese ist aber nach wie vor eingeschränkt, da es im Hafen der Metropole an der Mündung des Jangtsekiang durch den Lockdown zu einem erheblich Rückstau gekommen ist.Wer derzeit bei Apple ein MacBook Pro mit 14- oder 16-Zoll-Display sowie M1 Pro oder M1 Max bestellt, muss allerdings nach wie vor etliche Wochen warten, bis er sein Gerät erhält. Das Unternehmen nennt aktuell eine Zeitspanne vom 27. Juni bis zum 14. Juli als voraussichtlichen Liefertermin. Lediglich das kleinere der beiden Notebooks ist in geringen Stückzahlen in einzelnen Apple Stores sofort erhältlich. Ebenfalls frühestens Ende Juni im Apple Online Store verfügbar ist das MacBook Air. Das MacBook Pro mit 13-Zoll-Display und M1-Chip hingegen ist ab Lager lieferbar.im Apple Online Storeim Apple Online Store