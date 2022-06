MacBook Pro M2 – die ersten Tests und Erfahrungen, Kritik überwiegt

Lob für den M2, ansonsten vor allem Kritik

MacBook Pro M1 MacBook Pro M2 MacBook Pro M1 Pro Cinebench Multi 7729 8689 12363 Geekbench Compute 19211 27496 38688 Tomb Raider 20 fps 29 fps 46 fps Xcode Compile 150 s 132 s 100 s 4K Export 7:09 m 5:38 m 2:50 m

Cnet: Es mag für manche Kunden gut sein, für die meisten ist ein MacBook Air besser

Kein MacBook "Pro" mehr

MacBook Air M2 als bessere Wahl

Den offiziellen Verkaufsstart datierte Apple auf den 25. Juni 2022, denn an diesem Tag beginnt die Auslieferung des MacBook Pro M2 – auch in den Stores sollen Geräte zur Verfügung stehen. Allerdings stellt Apple ausgesuchten Pressevertretern schon vorab Testmodelle zur Verfügung, damit diese ihre Erfahrungen und Beobachtungen schildern können. Im Falle des MacBook Pro M2 verfährt Cupertino nicht anders und nach Ablauf der Sperrfrist gibt es ab sofort daher schon Praxisberichte. Wir fassen die wichtigsten Aussagen daraus zusammen.Erwartungsgemäß nimmt niemand das MacBook Pro M2 als besonders innovativ war. Der schnellere Chip kann zwar überzeugen, abgesehen davon handelt es sich aber inzwischen um ein veraltet anmutendes Konzept. Erneut setzt Apple auf eine Bauform, die es nun schon seit dem Jahr 2016 gibt – inklusive der Touchbar. The Verge zieht nach diversen Performance-Tests das Fazit, man solle bei hohen Anforderungen in jedem Fall zu einem MacBook Pro mit M1 Pro greifen. Zwar ist die Leistung pro Kern beim M2 besser, allerdings gibt es nur vier statt acht Performance-Cores. Somit setzt sich der M2 zwar vom Basis-M1 ab, nicht jedoch von den schnelleren Versionen. Engadget zeigt sich ebenfalls nicht übermäßig begeistert vom Gesamtkonzept und titelt, "Pro" sei das Gerät ausschließlich bei der Bezeichnung. Viel eher handle es sich um das verwirrendste Notebook im Angebot, vor allem in Hinblick auf Modelle wie das runderneuerte MacBook Air M2 sowie das MacBook Pro 14" mit M1 Pro. Zweifelsohne erhalte man ein gutes Produkt und der M2 biete Rechenleistung satt, eine Empfehlung könne man dennoch nicht aussprechen. Sowohl das MacBook Air M2 als auch das MacBook Pro 14" bieten das bessere Paket. Gizmodo fasst den Eindruck zusammen als "der M2-Chip rettet ein alterndes System", denn Leistung und Akkulaufzeit überzeugen, doch ansonsten stimme so manches nicht mehr (schlechte 720p-Webcam, dicke Ränder, Anschlüsse, Touchbar, keine Quad-Lautsprecher). Den Mainstream spreche das Notebook sicherlich nicht mehr an, stattdessen seien die meisten Anwender mit einem MacBook Air M2 wesentlich besser bedient.