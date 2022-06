MacBook Pro M2 vs. MacBook Air M2 – was ist die bessere Wahl?

Preisgestaltung: Unentschieden

Performance: Vorteile MacBook Pro

Design, Ausstattung: Vorteil MacBook Air

Akkulaufzeit: Vorteil MacBook Pro

Fazit: MacBook Air M2 oder MacBook Pro M2?

Der M2-Chip gibt sein Debüt im MacBook Pro 13", wohingegen das MacBook Air M2 erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Dennoch stellen sich viele potenzielle Kunden die Frage, welches der beiden Geräte die bessere Wahl ist. Wir stellen in diesem Artikel einige Argumente gegenüber, die für eine der beiden Baureihen spricht – und versuchen zudem die Frage zu beantworten, ob das MacBook Pro 13" noch eine gute Wahl ist. In vielen Forenthreads ist nämlich immer wieder Unverständnis zu lesen, warum Apple überhaupt noch ein solches, optisch etwas betagteres Modell im Sortiment führt.Zunächst einmal zur erforderlichen Investition: Hinsichtlich der Ausstattung und Preisgestaltung hat Apple MacBook Air M2 und MacBook Pro M2 weitestgehend identisch aufgestellt. Sowohl der Basispreis als auch die zusätzlichen Optionen sind auf dem gleichen Niveau angesiedelt – unter dem Strich gibt es nur eine Differenz von gerade einmal 20 Euro zugunsten des MacBook Air. Damit sind die Kosten schon einmal kein Argument für eine der beiden Serien.Das MacBook Air ist weiterhin passiv gekühlt, beim MacBook Pro kommt hingegen ein Lüfter zum Einsatz. Im Falle der M1-Varianten ließ sich beobachten, dass dieser aber nur bei länger anhaltender Last überhaupt hörbar zu Werke schreitet. In diesem Fall hat das MacBook Pro 13" dann aber tatsächlich Vorteile, denn irgendwann muss der Chip im MacBook Air gedrosselt werden. Sofern es sich ähnlich wie bei den 2020er Modellen verhält, können sich Performance-Vorteile in der Größenordnung von 20 bis 25 Prozent ergeben. Unsere damaligen Tests ergaben ein Plus von 15 Prozent nach 30 Minuten Vollast und knapp 25 Prozent nach einer Dreiviertelstunde. Ob dies für viele Anwender von Relevanz ist, sei einmal dahingestellt.Beim Design unterscheiden sich MacBook Air M2 und MacBook Pro M2 sehr deutlich, denn das Air ist bereits ein Vertreter der neuen Designsprache – allerdings geht damit die schwarze Notch samt hoher Menüleiste einher. Beim Pro gestaltet sich hingegen noch alles wie früher, sogar die Touch Bar ist vorhanden. Wer aus der inzwischen wieder abgeschafften Eingabeform viel Nutzen ziehen kann, ist möglicherweise mit dem MacBook Pro 13" besser bedient. Dafür glänzt das MacBook Air mit besseren Lautsprechern, Mikros sowie einer aktuelleren Webcam. Auch MagSafe gibt es im Air, nicht jedoch im Pro.Im MacBook Air kommt ein Akku mit 52,6 Wattstunden zum Einsatz, im MacBook Pro sind es mit 58,2 Wattstunden geringfügig mehr. Allerdings hält das Pro-Modell deutlich länger durch, denn 20 Stunden Filmwiedergabe oder 17 Stunden drahtloses Surfen schafft das Air nicht – dort sind es "nur" 18 bzw. 15 Stunden.Der Vergleich zeigt, dass es noch gewisse Relevanz für das MacBook Pro 13" gibt. Dies gilt auch in Hinblick auf das MacBook Pro 14", denn dieses kostet bei gleicher SSD-Größe 400 Euro mehr. Allerdings ist ein M1 Pro mit acht Kernen dem M2 mit acht Kernen etwas überlegen: Immerhin arbeiten beim M1 Pro sechs statt vier Performance-Kerne. Der M1 Pro mit 10 CPU-Cores bietet gar acht Hochleistungs-Kerne, kostet dann aber schon 650 Euro mehr als das MacBook Pro M2. Allerdings unterstützen MacBook Air und MacBook Pro 13" nur ein externes Display, ganz anders als das große MacBook Pro.Für den Großteil der Anwender dürfte jedoch das MacBook Air M2 die bessere Wahl sein, denn es handelt sich schlicht um die modernere Plattform. Nur für Anwender, die sich nicht mit dem Design anfreunden wollen und zudem oft über längere Zeit Höchstleistung abfordern, eignet sich eher das MacBook Pro. Dieses kann, bis auf aktive Kühlung, ansonsten in den meisten Aspekten keine maßgeblichen Vorteile ausspielen.