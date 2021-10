MacBook Pro 2021: Lieferzeiten deutlich gestiegen

MacBook Pro 14"

Blickt man auf die aktuellen Diskussionen zum neuen MacBook Pro, so geben außerordentlich viele Nutzer an, sofort nach Wiedereröffnung des Apple Online Stores zur Bestellung geschritten zu sein. Sowohl die 14"- als auch die 16"-Variante scheint sich demnach großer Beliebtheit zu erfreuen. Wollte man hingegen erst eine Nacht über die Entscheidung schlafen und betritt heute die Produktseiten, so bietet sich das erwartete Bild: Die Lieferzeiten sind enorm in die Höhe geschossen. Während frühentschlossene Besteller des gestrigen Abends bereits in wenigen Tagen beliefert werden, sieht es inzwischen vollständig anders aus. Je nach Konfiguration ist die Lieferprognose bereits bei "frühestens Mitte November" angekommen.In den beiden vorkonfigurierten Versionen mit M1 Pro geht Apple von einer Lieferung zwischen dem 11. und 19. November aus. Geringfügig schneller geht es, soll stattdessen ein M1 Max seine Arbeit verrichten, dann klingelt der Zustelldienst bereits zwischen dem 9. und 16. November an der Haustür. Von mindestens vier Wochen Wartezeit sollte man also auf jeden Fall ausgehen.Mehr Zeit vergeht bis zum Versand des großen MacBook Pro, denn die drei vorkonfigurierten Varianten tragen allesamt bereits den 12. bis zum 22. November als erwartetes Datum. Die Wahl des M1 Max fügt eine weitere halbe Woche hinzu. Damit sieht es in Deutschland besser aus als in den USA. Kurzzeitig hatte Apple dort bei der Wahl von 64 GB Unified Memory sogar Mitte Dezember prognostiziert – die Angabe nun aber wieder auf Mitte November nach unten geschraubt.(Store: Weiterhin im Sortiment steht das MacBook Pro mit M1-Chip. In der Standardkonfiguration sagt Apple sofortige Auslieferung zu, bei der Wahl zusätzlicher Optionen vergehen drei bis fünf Geschäftstage. Für den Großteil der Nutzer dürfte auch die M1-Performance mehr als ausreichend sein, zumal das Gerät fast alle Intel-Konfigurationen überbietet. Möchte man also kurzfristig in die neue ARM-Welt wechseln, ist das MacBook Pro M1 ebenfalls eine gute Wahl.