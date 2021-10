macOS Monterey erscheint am 25. Oktober

Release Candidate erschienen

iMac Ende 2015 und später

iMac Pro

MacBook Anfang 2016 und später

MacBook Pro 2015 und später

MacBook Air 2015 und später

Mac mini 2014 und später

Mac Pro 2013

Auch iOS 15.1 und Co. bahnen sich an

Schon vor wenigen Tagen waren Hinweise auf das Erscheinungsdatum von macOS 12 Monterey durchgesickert. So antwortete Apple nämlich einem Sicherheitsforscher, dass der von ihm gemeldete Fehler mit dem nächsten großen Update behoben werde – und zwar in der Woche vom 25. Oktober. Nun hat Apple das Datum auf den Produktseiten hinterlegt und somit offiziell bestätigt. Demnach ist es am kommenden Montag so weit und nach mehr als vier Monaten Betaphase steht das Update für alle Nutzer zur Verfügung.Im Entwicklerbereich findet man ab sofort auch den Release Candidate von macOS Monterey vor. Sollten in diesem keine schwereren Fehler mehr auftauchen, so könnte es sich um dieselbe Version handeln, welche kommenden Montag in der Software-Aktualisierung erscheint. Die Buildnummer lautet 21A558. Die wichtigsten Neuerungen von macOS 12 sind Universal Control (weiterhin als Beta deklariert, kommt erst mit späterem Update), Mac als AirPlay-Empfänger, Shortcuts auf dem Mac sowie der Energiesparmodus für Notebooks.Allerdings kommen nicht alle Mac-Nutzer in den Genuss der neuen Version. Schon auf der WWDC im Juni hatte Apple bestätigt, dass einige ältere Macs aus dem Reigen unterstützter Geräte fallen. Für macOS Monterey gelten nämlich die folgenden Voraussetzungen:Allerdings wird es in der kommenden Woche noch weitere Updates geben, Apple verteilte nämlich zudem Release Candidates von iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 sowie tvOS 15.1. Besagte Systeme bringen es damit nur auf eine relativ kurze Betaphase von weniger als fünf Wochen. Dennoch gibt es einige Neuerungen, so zum Beispiel "SharePlay" zum gleichzeitigen Filmeschauen bzw. Musikhören per FaceTime. Außerdem bietet iOS 15.1 auch Unterstützung für Lossless Audio und Dolby Atmos samt 3D/Spatial Audio auf Apples HomePod. Ebenfalls neu: Das ProRes-Format für professionelle Videoaufnahmen sowie Deaktivierung des automatischen Makro-Modus (iPhone 13).