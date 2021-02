Mac mini (M1) mit rosa Bildpunkten auf Displays: Apple arbeitet an Lösung und nennt Workaround

Apple leitet Untersuchung ein

Apple empfiehlt Workaround

Wer einen Mac mini mit M1-Chip sein Eigen nennt, kann sich glücklich schätzen: Besitzer der potenten Hardware bekommen einen preiswerten Rechner, der mit erstaunlicher Performance zu überzeugen weiß. Um einen externen Bildschirm kommen Anwender bei diesem Modell natürlich nicht herum. Es zeigt sich, dass angeschlossene Displays in manchen Fällen Bildfehler aufweisen – Apple ist sich des Problems bewusst und scheint an einer Behebung dieser Fehler zu arbeiten. Bis dahin empfiehlt das Unternehmen einen Workaround.Egal ob in Apples Support-Forum , auf Reddit oder bei unserer Community – zahlreiche Besitzer eines Mac mini mit M1-Prozessor klagen über rosafarbene Rechtecke und Pixel auf ihrem Monitor, sobald sie diesen mit dem Mac verbinden. Das Problem wurde auch mit macOS 11.2.1 nicht behoben, außerdem treten die Punkte in Rosa bereits nach dem Release des Mac mini in Erscheinung. Auffällig ist die Häufung des Problems, wenn ein Display per HDMI Verwendung findet – bei Thunderbolt-Verbindungen finden sich weit weniger Beschwerden in den einschlägigen Foren. Wie MacRumors nun berichtet, nimmt sich Apple dieser Sache an und informierte autorisierte Servicepartner mit einem internen Memo darüber, dass Cupertino eine Untersuchung des Phänomens eingeleitet hat.Das Memo sei am 19. Februar veröffentlicht worden. Es ist davon auszugehen, dass Cupertino das Problem mit macOS 11.3 zu beseitigen versucht – die aktuelle Beta bietet in dieser Sache jedoch noch keine Verbesserung. Apple beschreibt einen Workaround, um den Fehler zumindest zeitweilig zu beheben: So sollen Anwender ihren Mac mini in den Ruhezustand versetzen, zwei Minuten lang warten und ihn wieder aktivieren. Ferner empfiehlt Apple, das Display vom Mac zu trennen und wieder anzuschließen sowie die Auflösung in den Systemeinstellungen anzupassen. Tritt das Problem nach einem Neustart des Geräts wieder auf, so soll der Nutzer die obigen Schritte wiederholen. Neben den rosafarbenen Bildpunkten bestehen noch weitere Schwierigkeiten mit externen Displays unter macOS Big Sur: Auch in dieser Sache ruhen die Hoffnungen auf macOS 11.3.