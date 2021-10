Mac-Verkäufe weiter im Aufwind: Apples weltweiter Marktanteil steigt

Apple steigert Absatz von Macs um 14,4 Prozent

Apple steigert den weltweiten Marktanteil

Gestörte Lieferketten verlangsamen das Wachstum

Die Entwicklung der globalen Absatzzahlen von Desktops, Notebooks und Workstations kennt seit mehr als einem Jahr nur eine Richtung: aufwärts. Nach vier Quartalen mit jeweils zweistelligen Zuwachsraten schwächte sich die Steigerung zwischen Juli und September zwar leicht ab, betrug aber weltweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum immer noch 4,9 Prozent. Zwei Unternehmen gelang es allerdings, erheblich stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt: Apple und Dell.Apple verkaufte laut der aktuellen Analyse von Canalys im dritten Quartal 2021 insgesamt 7,824 Millionen Macs. Von Juli bis September 2020 belief sich der Absatz auf 6,842 Millionen Desktops und Notebooks, das kalifornische Unternehmen brachte also knapp eine Million mehr MacBooks, iMacs und Mac Pros an den Mann oder die Frau. Das entspricht im Vergleich der beiden Zeiträume einem Wachstum von 14,4 Prozent. Besser als der iPhone-Konzern schnitt lediglich Dell ab: Der PC-Hersteller steigerte seine Absatzzahlen den Marktforschern zufolge um satte 26,7 Prozent und verkaufte weltweit 15,185 Millionen Computer (drittes Quartal 2020: 11,989 Millionen). Federn ließ hingegen HP: Das Unternehmen musste einen Rückgang der Verkäufe um 5,7 Prozent hinnehmen, der Absatz sank von 18,660 Millionen auf 17,597 Millionen Geräte. Einen leichten Zuwachs von 2,5 Prozent verzeichnete der Hersteller Lenovo, welcher 19,773 Millionen Desktops und Notebooks verkaufte.Durch das Wachstum, das stärker ausfiel als die allgemeine Steigerung, stieg auch Apples globaler Marktanteil. Dieser beläuft sich Canalys zufolge auf 9,3 Prozent und nähert sich somit langsam der Zweistelligkeit. Der Abstand zu den großen drei der PC-Branche ist allerdings nach wie vor groß. Den ersten Platz belegte im dritten Quartal des laufenden Jahres Lenovo (23,5 Prozent), gefolgt von HP (20,9 Prozent) und Dell (18,1 Prozent). Hinter dem iPhone-Konzern, der Platz vier belegt, findet sich Acer mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent auf dem fünften Rang. Alle anderen Hersteller kommen zusammen mit 17,627 Millionen verkauften Geräten auf 21,0 Prozent.Insgesamt wechselten von Juli bis September weltweit 84,082 Millionen neue Desktops, Notebooks und Workstations den Besitzer. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 fanden 80,163 Millionen Geräte einen Käufer. Das im Vergleich zu den vier vorherigen Quartalen abgeschwächte Wachstum erklären die Marktforscher unter anderem mit den anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten. Canalys geht davon aus, dass die Probleme bis weit ins nächste Jahr anhalten und sich auch negativ auf das das kommende Weihnachtsgeschäft auswirken werden. Apple gibt am 28. Oktober das aktuelle Quartalsergebnis bekannt, konkrete Absatzzahlen veröffentlicht das kalifornische Unternehmen allerdings schon seit einigen Jahren nicht mehr.