Kuo: Apples Notebook-Verkäufe werden 2022 zunächst deutlich sinken

1. Komponentenmangel

2. Verändertes Kaufverhalten

3. Apples Hardware im ersten Halbjahr 2022

In den vergangenen eineinhalb Jahren konnte sich Apple über hohe Verkaufszahlen freuen, denn die Corona-Pandemie und verändertes Nutzungsverhalten hatten zu noch höherer Nachfrage geführt. Davon profitierte unter anderem das iPad, vor allem aber die verschiedenen Notebook-Serien. Einer aktuellen Marktanalyse von Ming-Chi Kuo zufolge steht Apple allerdings vor einem schwierigen Halbjahr, welches mit deutlich geringerem Absatz einhergehe. Die Stückzahlen in der ersten Jahreshälfte 2022 sinken demnach um 15 Prozent, was fast einer Million Geräte pro Quartal weniger entspricht. Dafür gebe es gleich mehrere Gründe.Zwar konnte sich Apple bislang relativ erfolgreich den branchenweiten Problemen entziehen, dennoch sieht es Kuo als gesichert an, dass auch Cupertino nicht unbeschadet aus der Chip-Krise hervorgeht. Schon im Falle des MacBook Pro 16" gehen die meisten Marktbeobachter davon aus, Apple habe den Launch um fast ein halbes Jahr aufgrund fehlender Komponenten verschieben müssen. Für H1/2022 prognostiziert Kuo Engpässe an mehreren Fronten, welche sich direkt auf die Produktion auswirken dürften. Lange Lieferzeiten seien wahrscheinlich, was normalerweise nicht wenige Kunden abschreckt.Als im Frühjahr Schulen und Firmen ihre Räumlichkeiten vor Ort zugunsten von Tätigkeit bzw. Lernen aus der Ferne schlossen, statteten sich viele mit neuer Hardware aus. Apple profitierte davon recht stark, wenngleich es von Anfang an klar war, dass die vorgezogenen Käufe zu einem späteren Zeitpunkt in eine Art Nachfrage-Kater münden würden. Laut Kuo sei der Zeitpunkt Anfang 2022 gekommen – denn die "Post Covid"-Ära bedeute erneut verändertes Kaufverhalten.Ein weiterer Grund ist in Apples Produkt-Portfolio zu suchen. Zwar kommt im Spätherbst wohl das neue MacBook Pro 14" und 16" mit M1X-Chip auf den Markt, das verkaufsstärkste Modell im Sortiment sei aber nicht mehr ganz taufrisch. Erst im dritten Quartal 2022 werde wohl die Produktion des runderneuerten MacBook Air beginnen, in den Monaten davor müsse man jedoch von sinkender Nachfrage ausgehen.