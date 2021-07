Smartphone-Absatz: iPhones und Android-Geräte liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen in den USA

iPhones und Androiden zum zweiten Mal gleichauf

Überwältigende Mehrheit hält Apple die Treue

Nur wenige Umsteiger zwischen den Systemen

Apple sicherte sich in den zurückliegenden Jahren in den Vereinigten Staaten mit dem iPhone immer größere Marktanteile. Vor zwölf Monaten lagen die Smartphones aus Cupertino erstmals gleichauf mit der Konkurrenz aus dem Android-Lager. Diese Position hat sich jetzt stabilisiert, denn nach wie vor entscheiden sich zurzeit etwa 50 Prozent aller Käufer von Mobiltelefonen in den USA für ein iOS-Gerät. Der Erfolg ist unter anderem auf die große Markentreue der Apple-Kunden zurückzuführen.Zum zweiten Mal in Folge entscheidet sich der jährlichen Untersuchung ( PDF-Datei) von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) zufolge aktuell jeweils die Hälfte aller Smartphone-Käufer für ein iPhone. Das Marktforschungsunternehmen befragte für seine Analyse wie in den Jahren zuvor 500 US-amerikanische Verbraucher, welche von April bis Juni ein neues oder gebrauchtes Smartphone aktivierten. Dabei kamen iPhones und Android-Geräte auf jeweils 50 Prozent. Andere Systeme spielten erwartungsgemäß keine Rolle. Der anhaltende ausgeglichene Zustand ohne Gewinne oder Verluste für eine der beiden Plattformen lässt laut CIRP vermuten, dass ein gewisser Status quo erreicht ist, an dem sich in nächster Zukunft kaum etwas ändern dürfte.Noch vor vier Jahren sah das Verhältnis deutlich anders aus – und zwar zugunsten von Geräten mit Googles Betriebssystem. Android-Smartphones hatten Ende Juni 2017 in den Vereinigten Staaten einen Marktanteil von fast 70 Prozent. In den folgenden drei Jahren konnte Apple mit den iPhones erheblich Boden gutmachen, 2020 schließlich entschied sich CIRP zufolge erstmals die Hälfte aller Smartphone-Käufer für ein Gerät aus Cupertino. Gleichzeitig stieg der Anteil der Kunden, die Apple beim Erwerb eines neuen oder gebrauchten Mobiltelefons die Treue hielten, signifikant an: Hatten Mitte 2018 rund 86 Prozent zuvor bereits ein iPhone besessen, sind es aktuell 93 Prozent. Bei Android-Smartphones hingegen schwankte dieser Wert in den vergangenen Jahren nur geringfügig.Nur ein kleiner Teil der Smartphone-Käufer stieg der Umfrage zufolge in den vergangenen Monaten auf ein anderes System um. Sieben Prozent der Kunden, die bislang ein iPhone besaßen, entschieden sich für ein Android-Gerät. Den umgekehrten Weg beschritten immerhin zwölf Prozent der Verbraucher. Laut Mike Levin, einem der Gründer von CIRP, hat Apple es vor allem dieser Tatsache zu verdanken, dass die iPhones beim Marktanteil nachhaltig zu den Android-Geräten aufgeschlossen haben.