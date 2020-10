Mac-Bereich: Massives Absatzplus trotz baldigem ARM-Umstieg

Krisengewinner Notebooks

Apple wächst – und sichert sich höhere Marktanteile

Ein neuer Bericht legt aktuelle Verkaufszahlen für Desktoprechner, Notebooks sowie Workstations vor. Die können sich durchaus sehen lassen – so mancher Hersteller verzeichnet ein sattes Wachstum, das vor allem auf den hervorragenden Absatz von mobilen Rechners zurückzuführen ist. Dieser legt nämlich kräftig zu – und Anbieter, die ein breites Produktportfolio aufweisen, profitieren von dieser Entwicklung deutlich. Apple stellt da keine Ausnahme dar – und kann den Marktanteil ein wenig ausbauen.Ein Bericht von Canalys legt nahe, dass es durchaus Branchen gibt, die von der gesamtwirtschaftlichen Talfahrt der letzten Monate kaum betroffen sind oder gar wachsen konnten. Canalys wirft einen näheren Blick auf die Zahlen für das dritte Quartal dieses Jahres für Desktopcomputer, Workstations sowie Notebooks – und verweist auf ein beeindruckendes Plus: 79,2 Millionen Einheiten konnten alle Hersteller in diesem Zeitraum absetzen – das Marktforschungsunternehmen spricht vom größten Wachstum des Marktes in den letzten zehn Jahren. Besonders auffällig ist der Boom an Notebooks, deren Verkauf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,3 Prozent angestiegen ist. Gegenläufig ist der Trend hingegen bei Desktop-Rechnern: In diesem Segment war die Nachfrage im selben Zeitraum eine ungleich andere; die Verkaufszahlen brachen um 26 Prozent ein.Mit über 19 Millionen verkauften Einheiten sichert sich Lenovo den Spitzenplatz vor HP. Platz drei geht an Dell – das US-Unternehmen muss einen leichten Rückgang um 0,5 Prozent hinnehmen. Apple folgt auf dem vierten Platz – mit zirka 6,3 Millionen verkauften Einheiten sowie einem Marktanteil von 8,1 Prozent. Damit gelang Cupertino ein erstaunliches Wachstum, das 13,2 Prozent beträgt – nur Acer vermag im selben Zeitraum Apple mit 15 Prozent zu übertreffen. Beiden Herstellern ist gemein, dass sie ihren Marktanteil um einen Zehntel Prozentpunkt ausbauen konnten – was in den Top Five der Hersteller bemerkenswert ist: Lenovo, HP sowie Dell mussten Marktanteile abgeben. Ein wenig überraschend sind die hervorragendes Verkaufszahlen auch angesichts der Tatsache, dass so manche Anwender auf ARM-Macs warten – und den Neukauf eines Macs hinauszögern dürften.