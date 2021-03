M1-Support: DaVinci Resolve läuft nativ +++ Octane X ebenfalls – und momentan kostenlos

DaVinci Resolve 17.1 bietet erhöhte Performance



Octane X verlässt die Preview-Phase



Nach rund vier Monaten ist jetzt die Betaphase von DaVinci Resolve für M1-Macs beendet. Hersteller Blackmagic Design hat Version 17.1 veröffentlicht. Die verbreitete kostenlose Anwendung für professionelle Videobearbeitung läuft somit ab sofort auch nativ auf MacBook Pro M1, MacBook Air M1 und Mac mini M1 sowie allen zukünftigen Macs mit Apples hauseigenen Prozessoren. Darüber hinaus wurde einige weitere Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen.Besitzer eines M1-Macs, welche DaVinci Resolve einsetzen, mussten die Anwendung bislang mithilfe von Rosetta 2 nutzen oder zur Betaversion greifen. Tests zeigten in beiden Szenarien bereits, dass MacBook Air M1, MacBook Pro M1 und Mac mini M1 etwa beim Export von Videos eine exzellente Performance an den Tag legten. Leistung und Stabilität werden laut den Angaben des Herstellers Blackmagic Design mit dem Erscheinen der finalen Ausgabe von Version 17.1 noch einmal verbessert. Darüber hinaus unterstützt DaVinci Resolve auf M1-Macs jetzt auch die Hardware-Dekodierung von H.265 4:2:2.DaVinci Resolve 17.1 ist kostenlos und steht im Mac App Store zur Verfügung. Die kostenpflichtige Ausgabe namens DaVinci Resolve Studio, welche einen größeren Funktionsumfang aufweist, wurde ebenfalls erweitert. Die Intel-Version beispielsweise unterstützt jetzt die Hardware-Kodierungen H.265 4:2:2 und 4:4:4. Zudem hat der Hersteller den Update-Hinweisen zufolge die Möglichkeiten des Einsatzes von Copy & Paste verbessert sowie einige Bugs behoben.Eine weitere App, welche sich an professionelle Kreative wendet, hat jetzt die Preview-Phase beendet und steht als finale Version für Macs mit macOS 11 Big Sur zur Verfügung. Die Rendering-Engine "Octane X" des Herstellers Otoy ist kostenlos im Mac App Store erhältlich und unterstützt M1-Macs ebenfalls nativ. Besitzer eines MacBook Pro M1, MacBook Air M1 oder Mac mini M1 können ein Jahr lang den Cloud-Service "Octane X Prime" nutzen. Wer ein MacBook Pro mit Intel-CPU, einen iMac Pro oder einen Mac Pro sein eigen nennt, erhält zwölf Monate lang einen Gratiszugriff auf "Octane X Enterprise" einschließlich RNDR, der auf Blockchain-Technologie basierenden GPU-Rendering Plattform von Otoy.Octane X wird in verschiedenen kreativen Branchen genutzt, unter anderem bei Film- und Fernsehproduktionen, AR-Anwendungen, Animationen für diverse Einsatzzwecke und in der Spiele-Entwicklung. Die Plattform verfügt über ein eine Vielzahl von grafischen Features und bietet eine hohe Rendering-Performance. Zudem stellt Otoy zahlreiche Plugins für andere Anwendungen zur Verfügung, beispielsweise Maxon Cinema 4D und Autodesk Maya.