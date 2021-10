M1 Pro und M1 Max: Prozessornamen tauchen in Logdateien auf

M1 Pro und M1 Max

Genaue Konfiguration nicht bekannt

Am morgigen Montag wird Apple die nächste Generation von Macs mit Apple-eigenen Chips zeigen – dabei wird es sich aller Voraussicht nach um das MacBook Pro 14" und MacBook Pro 16" handeln. Das "Unleashed"-Event wird morgen um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen – und wie gewohnt wird MacTechNews.de von allen Neuerungen mit Artikeln und im Ticker-Stil berichten. Bloomberg will nun von einem Entwickler erfahren haben, wie Apple die kommenden Chips nennt.Bisher setzten alle Macs mit "Apple Silicon" auf den M1-Chip – dieser unterschied sich nur in der Anzahl der GPU-Kerne. Während die günstigen Modelle meist sieben GPU-Kerne mitbrachten, werkelten in den teureren Macs acht GPU-Kerne – ansonsten glichen sich die Prozessoren vollständig.Mark Gurman von Bloomberg berichtet nun, von einem Entwickler erfahren zu haben, wie Apple die neuen Chips nennen wird. In Log-Dateien des Entwicklers, welcher nicht namentlich genannt werden will, fanden sich zwei Bezeichnungen: "M1 Pro" und "M1 Max". Bisher ging die Gerüchteküche davon aus, dass Apple die kommenden Chips "M1X" oder "M1Z" nennt – aber vielleicht war Apple diese Bezeichnung zu technisch, weswegen man sich für Pro und Max entschieden hat.Interessant ist aber, dass Apple wohl die Einführung von zwei Ausbaustufen plant: Wahrscheinlich werden sich die beiden Prozessoren in der Anzahl der CPU- und GPU-Kernen und vielleicht auch in der Taktfrequenz unterscheiden. Es ist zu erwarten, dass der Kunde ferner die RAM-Ausstattung beim Bestellen wählen kann – bis zu 64 GB sollen die neuen M-Chips unterstützen. Wie auch schon beim M1 dürfte es nicht möglich sein, das RAM oder die SSD im Nachhinein zu erweitern.Noch ist nicht bekannt, wie viel CPU- und GPU-Kerne in den neuen Chips werkeln. Gemunkelt wird, dass Apple acht Performance-Kerne und zwei Energie-Effizienz-Kerne verbauen will – der aktuelle M1 bringt vier Performance-Kerne und vier Energie-Effizienz-Kerne mit. Bloomberg rechnet damit, dass der M1 Pro und M1 Max 16 bis 32 GPU-Kerne einsetzt – im M1 finden sich sieben bzw. acht GPU-Kerne wieder.