M1X-MacBook mit Notch? Zweifelhaftes Bild soll Bildschirm zeigen

Trotzdem mit Notch?

Dünnerer Rand?

Für den kommenden Montag hat Apple das "Unleashed"-Event angekündigt – wie während der Corona-Pandemie üblich als vorproduzierten Stream. Um 19 Uhr deutscher Zeit wird das Event beginnen – und die Gerüchteküche ist sich einig, dass Apple auf dem Event ein MacBook Pro 14" und 16" mit M1X-Prozessor präsentiert. Bisher brachten alle vorgestellten Macs mit Apple-eigenen Prozessoren den M1-Chip mit – diesen setzt Apple im Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro 13" und iMac 24" ein. Daher wird von der gesamten Apple-Gemeinde mit Spannung erwartet, wie viel Performance Apple aus den eigenen Prozessoren herausholen kann.Beim iPhone setzt Apple seit dem iPhone X auf eine Aussparung an der oberen Kante, um die Frontkamera wie auch die Sensorik für FaceID unterzubringen. Umgangssprachlich wird dies auch im deutschen Raum als "Notch" bezeichnet. In der Vergangenheit gab es oft Gerüchte, ob Apple auch bei den Macs zukünftig auf Face ID statt Touch ID zur Authentifizierung setzen wird – doch laut mehreren Quellen scheint dies bislang noch Zukunftsmusik.Auf Weibo tauchte nun ein Bild auf, welches die Bildschirm-Einheit des kommenden MacBook Pro zeigen soll. Auf dieser ist eine Aussparung am oberen Rand zu erkennen, welche sehr an die Notch beim iPhone erinnert:Doch Face ID soll nicht an Bord sein – es handelt sich hier um eine normale Kamera, ein Mikrofon und den Sensor für die Ermittlung der Umgebungshelligkeit. Allerdings darf bezweifelt werden, ob das Bild tatsächlich die Display-Einheit des kommenden MacBook Pro zeigt – noch hat sich kein Leaker mit bestätigten Kontakten zu Apple zu Wort gemeldet.Durch eine Aussparung für die Kamera könnte Apple die "Trauerränder" um das Display deutlich verkleinern, um so größere Bildschirme zu verbauen oder die Ausmaße des MacBooks zu verkleinern. Beim Mac befindet sich sowieso meist die Menuleiste am oberen Rand des Bildschirms, weswegen beim normalen Arbeiten die Notch nicht stören dürfte.