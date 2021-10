Ausblick auf Apples Unleashed-Event: Wahrscheinliche und unwahrscheinliche Themen

MacBook Pro 14" und 16": Sicher

Am Montag ab 19 Uhr unserer Zeit findet das Unleashed-Event statt. Damit verging ein knappes Jahr seit der M1-Premiere samt Vorstellung der ersten Apple-eigenen Mac-Prozessoren. Zwar ist noch unbekannt, ob Apple noch in diesem Monat mit dem Verkauf M1X-basierter Macs beginnt, spätestens im November dürfte es aber so weit sein. Auch zur Veröffentlichung von Monterey wird sich Apple wohl äußern, angeblich ist die Woche des 25. Oktobers geplant. Wir fassen in diesem Artikel die Meldungen der vergangenen Wochen zusammen und führen auf, bei welchen Mac-Linien Neuerungen wahrscheinlich sein.Der Star des Unleashed-Events dürfte wohl das MacBook Pro sein. Nachdem das MacBook Pro 13" im November 2020 von Intel- auf Apple-Chips umgestellt wurde, stehen nun gleich zwei Neuerungen an. Einerseits soll das Display des kleinen MacBook Pro auf 14" wachsen, andererseits fortan auch die 16"-Serie mit M-Prozessoren betrieben sein. Wie es in mehreren Berichten hieß, soll die Performance der beiden Ausführungen auf dem gleichen Niveau liegen – wenngleich es denkbar ist, nur im MacBook Pro 16" die maximalen Spezifikationen zu sehen.Als ebenfalls sehr wahrscheinlich gilt eine Überarbeitung des Mac mini. Zusätzlich zum vor einem Jahr präsentierten M1-Modell plant Apple angeblich eine weitere Performance-Variante. Diese ist dann zwar teurer, allerdings auch wesentlich schneller. Glaubt man den Berichten, so kommt ebenfalls ein M1X zum Einsatz. Damit wäre von Leistungswerten auszugehen, die den Mac mini an die Performance-Spitze der aktuellen Desktop-Macs rückt – sieht man einmal von den besonders teuren Konfigurationen des Intel-basierten Mac Pro ab.Da der M1X eher die Performance-Version des M1, nicht jedoch eine neue Chipgeneration ist, dürfte der Zähler erst mit zukünftigen Consumer-Modellen wieder steigen. Für das MacBook Air soll demnach der M2 bereitstehen – aus mehreren Quellen war aber zu hören, Apple gehe besagten Schritt erst im kommenden Frühjahr. Zum aktuellen Zeitpunkt M1X und M2 zu präsentieren, würde wohl auch für Verwirrung sorgen, denn für Kunden wäre schwer einzuschätzen, bei welcher Variante es sich um den potenteren Chip handelt.Vor wenigen Wochen hatte Bloomberg gemeldet, Apple wolle den ARM-Umstieg zwei Jahre nach dem ersten M1-Mac abschließen. Die letzten beiden Baureihen sind demnach der Nachfolger des iMac 27" sowie der Mac Pro. Für das bevorstehende Event sind derlei Ankündigung allerdings weitgehend ausgeschlossen. Zumindest einige Informationen wären diesbezüglich durchgesickert – und Apple hätte auch nicht erst kürzlich die Grafikkarten des Mac Pro um eine weitere Option ergänzt.Schon seit geraumer Zeit stehen die AirPods 3 ganz oben auf der Liste jener Ankündigungen, die sehr bald erfolgen dürften. In dieser Woche erst hatte ein Leaker angegeben, auf dem Unleashed-Event soll es nun endlich so weit sein. Keine Berichte gab es hingegen zu sonstiger Audio-Hardware, auch für den iPad-Bereich sei nichts zu erwarten. Das Apple TV wurde erst im Frühjahr aktualisiert – und eine Konsolen-Version bzw. Kombination aus HomePod mit Display und Apple TV gelten erst für kommendes Jahr als denkbare Ankündigung.