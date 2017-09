Logitech MX Ergo: Comeback der Trackball-Maus

Verringerte Belastung der Handmuskulatur

Revival des Trackballs

Bedienung mehrerer Rechner gleichzeitig

Logitech hat den Nachfolger der schon seit 2010 erhältlichen Trackball-Maus M570 präsentiert. „Wir haben dir genau zugehört und wissen, dass du auf ein neues Trackball-Gerät gewartet hast,“ so der Hersteller in der Pressemitteilung. Die Logitech MX Ergo soll neue Maßstäbe setzen, was ergonomisches Arbeiten und Trackball-Präzision angeht.Zu den auffälligsten Merkmalen der MX Ergo gehört ein verstellbares Metallscharnier an der Unterseite, mit dem der Nutzer die Neigung der Maus an die persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Der maximale Neigungswinkel beträgt 20 Grad. Dies soll aufgrund der natürlicheren Handhaltung eine komfortablere und entspanntere Bedienung ermöglichen.Die ergonomisch geformte Auflagefläche der für Rechtshänder bestimmten Trackball-Maus fällt etwas größer als bei der MX Master aus und bietet Platz für die gesamte Hand. Die weiche Gummischicht auf der Oberseite gewährleistet einen festen und praktisch rutschfreien Griff. Insgesamt soll sich die Belastung der Handmuskulatur im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen um bis zu 20 Prozent reduzieren, so der Hersteller.Erstmals seit sieben Jahren steht für Logitech wieder eine neue Trackball-Maus auf der Firmenagenda. Der Präzisionsknopf am Gehäuse ändert die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Cursors. Das Scrollwheel auf der Oberseite erlaubt horizontales Scrolling und Klick-Eingaben, die den schnellen Zugang zu Shortcuts ermöglichen.Nutzer können die MX Ergo über Logitechs Easy-Switch-Technologie an zwei Rechnern parallel betreiben und via Logitech Flow auch Inhalte wie Texte oder Bilder von einem Gerät auf das andere kopieren. Die Verbindung funktioniert entweder per Unifying-Dongle oder Bluetooth. Unterstützt werden sowohl Macs als auch Windows-PCs.Die Batterieladung hält bis zu vier Monate lang. Wenn die Akkuleistung zuneige geht und keine Zeit für eine komplette Aufladeprozedur ist, genügt es, die Maus für eine Minute an den Strom anzuschließen. Danach lässt sich die Trackball-Maus den ganzen Tag über nutzen.Die Logitech MX Ergo erscheint noch im Laufe des Septembers. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 109 Euro (Store: ).