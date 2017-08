Innovative Tastatur von Logitech vorgestellt

Logitech hat unter der Bezeichnung "Craft" eine neue innovative Tastatur vorgestellt ( ), sie sich auf den ersten Blick nur an Medienschaffende richtet, aber in theoretisch nahezu allen Anwendungen und Spielen ihre Stärke ausspielen könnte. Die kompakte kabellose Bluetooth-Tastatur verfügt nämlich oberhalb der Funktionsleiste noch über eine weitere Aluminiumleiste mit einem großen Einstellrad.Über diese "Crown" aus hochwertigem Aluminium lassen sich insgesamt drei Gesten mit Funktionen verknüpfen, um in Apps bestimmte Aktionen auszulösen oder Änderungen vorzunehmen. Als verfügbare Gesten stehen Berühren, Tippen und Drehen zur Auswahl. Dadurch lässt sich in Photoshop beispielsweise die Sättigung anpassen oder in Word die Textgröße präzise ändern.Dies kommt allerdings nicht ganz ohne Zusatzsoftware aus. Mithilfe der Logitech-Software "Options" lassen sich vorgefertigte Profile anpassen und neue Profile für Anwendungen erstellen. Wie die App-Unterstützung im Detail aussieht, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus bietet die Software aber auch eine globale Belegung für die Regulierung der Lautstärke und das Starten von Lieblings-App.Neben der Sonderfunktion ist die Craft-Tastatur aber ebenso in den klassischen Disziplinen auf dem neusten Stand. So bietet die kompakte, aber allerdings dann doch 960 Gramm schwere Tastatur einen kurzen Anschlagsweg mit vorgeformten Tasten. Zudem verfügt die Craft über eine Hintergrundbeleuchtung, damit die Tasten auch im Dunkeln leicht zu sehen sind. Über den "Easy Switch" an der Rückseite lässt sich die Bluetooth-Verbindung außerdem zwischen drei Geräten, beispielsweise Mac, iPhone und iPad wechseln und zuordnen.Die "Crown" lässt sich allerdings nur in macOS und Windows anpassen und zu Beginn wohl auch nicht für jede Software. Die zugehörige Options-Software setzt diesbezüglich mindestens macOS 10.11 El Capitan bzw. Windows 7 voraus. Logitech Craft wird in wenigen Wochen ausgeliefert und lässt sich zum Preis von 199 Euro vereits vorbestellen. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Ladekabel (USB A auf USB-C) und ein Logitech Unifying USB-Adapter für Geräte ohne Bluetooth LE.