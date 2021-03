Leaker zum iPhone 13: Neue Farbe, erweiterter Porträtmodus, Beamforming und mehr

Neues Mattschwarz für die Pro-Modelle

Porträtmodus deutlich verbessert

Neue Beschichtung der Kanten

In etwa sechs Monaten wird das iPhone 12 abgelöst. Zum kommenden Flaggschiff-Modell finden sich bereits einige Gerüchte: Die Maße der vier Modelle aus der aktuellen Baureihe bleiben aller Voraussicht nach erhalten, das für 5G verbaute Modem könnte eine Aufwertung erfahren. Nun meldet sich der YouTuber EverythingApplePro zu Wort und verweist auf die Aussagen des Leakers Max Weinbach. Dieser wartet mit spannenden Details zum iPhone 13 auf.Gravierende Änderungen am vom iPhone 12 bekannten Design sind nicht zu erwarten. Tatsächlich soll die Notch aber bei allen künftigen Modellen ein wenig kleiner ausfallen, was sich mit einem gestern gezeigten Bild deckt (siehe ). Für das iPhone 13 Pro und Pro Max ersetze eine neue Farbvariante die Option Graphit: Bei „Borderline Black“ handle es sich um ein mattschwarzes Finish, das dem Gerät einen besonders edlen Look verleiht.Weinbach zufolge experimentiere Apple auch mit einem Orange, das ins Bronzefarbene kippe. Diese Variante werde aber höchstwahrscheinlich nicht auf den Markt kommen. Das auf der Rückseite verbaute Kameramodul sei nicht völlig plan, aber luge weniger stark hervor als das bislang der Fall ist.Apropos Kamera: Sie mache bei den Pro-Modellen noch stärker vom LiDAR-Scanner Gebrauch, um den Porträtmodus zu verbessern. Ein neuer Prozess kombiniere die von der Kamera und den LiDAR-Sensoren gewonnenen Daten und ermögliche eine bessere Erkennung der Umrisse. Ferner statte Apple iOS künftig mit einem neuen Modus aus, der bei der Bildstabilisierung zur Anwendung komme, Motive während der Videoaufnahme automatisch erkenne und diese im Fokus halte.Neben einem 120-Hertz-Display setze Apple auf zwei weitere neue Features: Dank Beamforming erhöhe sich die Gesprächsqualität bei Telefonaten aufgrund einer verbesserten Geräuschunterdrückung. Weinbach erwähnt zudem eine besondere Beschichtung auf den Edelstahlkanten der künftigen Geräte: Diese mache lästigen Fingerabdrücken den Garaus.