Kurz: Bilder sollen kleinere Notch des iPhone 13 zeigen +++ Umbenennung der Siri Remote: Kommt ein neues Apple TV?

Kleinere Notch, neue Position des Lautsprechers

Umbenennungen bei der Siri Remote

Die Notch auf dem Panel moderner iPhones ist seit dem iPhone X ein ständiger Wegbegleiter – sieht man einmal vom SE-Modell ab, das ohne Face ID und folglich auch ohne die Einkerbung auskommt. Was vielen anfangs als charakteristisches Merkmal für ein Smartphone von Apple erschien, gilt manchen mittlerweile als antiquiert: Die Aussparung am oberen Rand des Panels ist bei vielen Android-Geräten bereits stark geschrumpft. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, die auf eine weit kleinere Aussparung beim kommenden Flaggschiff-Modell hindeuten.Nun will der griechische Reparaturservice iRepair Fotos von den Frontglasscheiben der kommenden Geräte an MacRumors gesendet haben. Diese zeigen drei unterschiedlich große Gläser: Tatsächlich soll das iPhone 13 die vom aktuellen Modell bekannten Maße und damit drei verschiedene Displaygrößen aufweisen. Allerdings fällt die Notch ungleich kleiner aus:Ein Detail ist auffällig: Der Lautsprecher scheint neu positioniert worden zu sein und befindet sich am oberen Ende der Notch und nicht länger mittig, wie das bislang der Fall ist.Dass neue Beta-Versionen bisweilen mit Hinweisen auf neue Geräte einhergehen, zeigt nicht nur der fünfte Build von macOS 11.3 und iOS 14.5 (siehe ) – auch tvOS 14.5 kann mit einem interessanten Hinweis aufwarten: So heißt die dem Apple TV beigelegte Fernbedienung zukünftig „TV Remote“. In Ländern, wo Siri nicht mit der Set-Top-Box kompatibel ist, war dieser Begriff ohnehin immer gebräuchlich. In Deutschland und anderen Regionen, in denen Siri auf dem Apple TV ihren Dienst verrichtet, nennt sich die Fernbedienung hingegen „Siri Remote“. Dieser Name gehört bald der Vergangenheit an – Apple strebt eine Vereinheitlichung an. Außerdem nimmt Cupertino eine weitere Änderung vor: Aus dem „Home Button“ wird ab tvOS 14.5 der „TV Button“. Es erscheint plausibel, dass Apple diese Umbenennungen im Zuge einer neuen Generation des Apple TV vollzieht. Diese wäre ohnehin längst fällig: Das aktuelle Modell erschien im September 2017.