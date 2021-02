iPhone 13 mini: Apple plant weiterhin Nachfolger des iPhone 12 mini – trotz mangelndem Kundeninteresse

Nächste iPhone-Generation mit gleichen Modellen wie iPhone 12

Scheitert das iPhone 12 mini am iPhone SE?

Apple veröffentlicht zwar keine offiziellen Verkaufszahlen zum iPhone 12, doch Analysen von Marktforschern ließen bereits Rückschlüsse zur Begehrtheit der einzelnen Modelle zu. Der Anteil des iPhone 12 mini an den Gesamtverkäufen der 12er-Reihe liegt Hochrechnungen aus dem Monat Januar zufolge nur bei 5 Prozent. Da es zudem Berichte über einen Produktionsstopp des iPhone 12 mini wegen geringer Nachfrage gab, mehrten sich zuletzt Gerüchte über ein schnelles Ende des kleinsten iPhones – inklusive Zweifeln darüber, ob Apple überhaupt noch ein iPhone 13 mini plant oder die Modellreihe im Herbst ersatzlos auslaufen lässt. Apple-Leaker Jon Prosser widerspricht den skeptischen Berichten in seinem aktuellen YouTube-Video. Das iPhone 13 mini stehe weiterhin auf der Agenda des Unternehmens.Den bisherigen Gerüchten zufolge visiert Apple bei der nächsten iPhone-Generation keine maßgeblichen Neuerungen beim Gehäuse oder der Anzahl der Modelle an. Alles andere wäre auch verwunderlich, da das iPhone 12 große Änderungen beim Gehäusedesign mit sich brachte – und Apple oft einige Jahre an entsprechenden Designmodellen festhält. Demnach gibt es auch beim iPhone 13 vier Modelle in drei unterschiedlichen Größen, darunter das iPhone 13 mini als Nachfolger des iPhone 12 mini.Prosser erklärt die vergleichsweise geringe Nachfrage für das iPhone 12 mini nicht etwa mit einem mangelnden Interesse der Kunden an kleinen Smartphones. Vielmehr gebe es einen anderen Grund, so der Apple-Leaker: das iPhone SE (2020). Da diverse Kunden zum Zeitpunkt des Marktstarts des 2020er iPhone SE schon lange Zeit auf ein aktuelles iPhone-Modell mit kleinen Maßen gewartet hätten, kauften viele das SE – ohne die Veröffentlichung der 12er-Generation abzuwarten. Entsprechend sei der Markt für kleine iPhones im Herbst letzten Jahres deutlich gesättigter gewesen als noch im Frühjahr 2020, was sich negativ auf die Verkaufszahlen des iPhone 12 mini auswirkte, so Prosser; zumal es teurer als das iPhone SE ist und leistungsmäßig nicht wesentlich besser.Das iPhone 13 mini hingegen werde für Kunden interessanter, da der Leistungsunterschied zum iPhone SE wachse und weitere neue Features hinzukommen. Apple verzichte voraussichtlich weiterhin auf ein jährliches Upgrade des iPhone SE. Wie sich die Verkaufszahlen des iPhone 13 mini entwickeln (sofern es überhaupt erscheint und Apple nicht einfach das iPhone 12 mini als vergünstigte Variante fortführt), wird die Zukunft zeigen.