Leaker: 16" MacBook Pro und 14" MacBook Pro kommen mit identischer M1X-CPU

MacBook Pro in zwei Größen, aber mit identischen CPUs

Unterschiede bei GPU und RAM möglich

13" MacBook Pro M1

13" MacBook Pro M1

Das 16" MacBook Pro gehört nach wie vor zur Riege von Computern aus Cupertino, welche von einem Intel-Prozessor angetrieben werden. Auch einige Varianten des kleineren 13-Zoll-Geräts verfügen noch über x64-CPUs. Allgemein wird jedoch erwartet, dass Apple in diesem Herbst bei den Notebooks den Umstieg auf die hauseigenen Chips weiter vorantreibt und ein 14" MacBook Pro sowie ein 16" MacBook Pro mit ARM-SoC präsentiert.Apple dürfte die beiden neuen Notebooks spätestens im November vorstellen, davon geht beispielsweise der Journalist und Apple-Experte Mark Gurman aus. Zudem tauchten das 14" MacBook Pro und die 16-Zoll-Variante offenbar bereits in der Datenbank eines Regulierers auf (siehe ). Der Leaker dylandkt, dessen Prognosen sich in jüngster Zeit als ziemlich treffsicher erwiesen, wartet jetzt mit einer klaren Aussage im Zusammenhang mit den Prozessoren für die beiden Geräte auf: In einem Tweet meldet er, dass beide neuen Notebooks aus Cupertino mit demselben Chip ausgestattet werden.Laut dylandkt werden sowohl das neue 14" MacBook Pro als auch das kommende 16" MacBook Pro von einem M1X angetrieben. Sollte diese Prognose zutreffen, würde sich Apple zumindest vorerst von der traditionell bei den hauseigenen Intel-Notebooks üblichen Praxis verabschieden, das größere Gerät mit deutlich leistungsfähigeren CPUs anzubieten. Dem Leaker zufolge werden die beiden künftigen Geräte vielmehr grundsätzlich eine identische Performance aufweisen. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass es dennoch Unterschiede geben könnte, etwa im Hinblick auf die GPU und die RAM-Ausstattung. Beides hätte naturgemäß einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Rechenleistung. Der Leaker geht zudem davon aus, dass Apple den Preis für das 14" MacBook Pro unter anderem wegen der deutlich performanteren CPU signifikant höher ansetzt als beim aktuellen 13" MacBook Pro M1. Dieses ist ab 1.449 Euro zu haben, während Apples günstigstes 13-Zoll-Notebook mit Intel-CPU mindestens 2.129 Euro kostet.im Apple Online Storebei Amazon