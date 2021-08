MacBook Pro künftig auch mit OLED-Display? Samsung beginnt angeblich mit Produktionsvorbereitungen

OLED-Displays für Notebooks, Tablets und Monitore

MacBook Pro 16" mit OLED-Display?

Samsung ist bekanntlich nicht nur einer von Apples Konkurrenten bei Smartphones und Tablets, sondern seit vielen Jahren auch ein wichtiger Zulieferer des iPhone-Konzerns. Informationen aus der Fertigung und technische Entwicklungen des südkoreanischen Konzerns liefern daher immer wieder Hinweise auf mögliche Features und Spezifikationen künftiger Geräte aus Cupertino. Ein Bericht über die Vorbereitung der Produktion von größeren OLED-Displays deutet jetzt darauf hin, dass Apple in nicht allzu ferner Zukunft ein MacBook Pro mit dieser Panel-Technik vorstellen könnte.Samsung Display hat laut einer Meldung von The Elec seine Ausrüster beauftragt, Trockenätzmaschinen für OLED-Substrate der Generation 8,5 zu entwickeln. Diese können eine Größe von maximal 2.500 mal 2.200 Millimetern aufweisen. Damit gefertigte Panels eignen sich somit nicht nur für Tablets, sondern auch für Notebooks und Monitore. Derzeit stellt der südkoreanische Konzern Substrate der sechsten Generation mit Abmessungen von höchstens 1.850 mal 1.500 Millimetern her. Die Display-Sparte des in Seoul beheimateten Unternehmens rechnet dem Bericht zufolge damit, dass sowohl Samsung Electronics als auch Apple ihre Bestellmengen für große OLED-Bildschirme in den kommenden Jahren deutlich aufstocken.Apple könnte die von Samsung Display gelieferten Panels nicht nur in künftigen iPads einsetzen, sondern auch in einem MacBook Pro 16". Ein solches Notebook ist in Cupertino laut einem früheren Bericht von DigiTimes bereits in Planung, erscheinen könnte es 2022 oder 2023. Zudem stellt Apple möglicherweise im kommenden Jahr ein Tablet mit 10,9-Zoll-OLED-Display sowie ein ebenfalls mit einem derartigen Panel ausgestattetes iPad Pro 12,9" vor. Derzeit setzt Apple beim Tablet-Flaggschiff auf Mini-LED. Ob das Unternehmen diese Technik nach relativ kurzer Zeit schon wieder aufgibt, ist allerdings fraglich, zumal das Unternehmen angeblich schon bald das MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Mini-LED-Displays präsentierten wird. DigiTimes rechnet daher damit, dass Apple den Kunden bei den hauseigenen Top-Notebooks künftig sowohl OLED-Varianten als auch Modelle mit Mini-LED-Display anbietet.