Bericht: Mehrere Apple-Events im September, Titan-Gehäuse für künftige iPads

Drei Apple-Keynotes – alle im September?

Titan für iPad und iPhone

Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Event im September abhalten – die Präsentation des neuen iPhone in jenem Monat gilt als einigermaßen sicher. Weit überraschender wäre hingegen, wenn das Unternehmen noch weitere Veranstaltungen im September plant. Ein neuer Bericht geht aber davon aus. Auch zu künftigen iPads äußert sich der Artikel: So könnte das Tablet künftig ein stabileres Gehäuse aus Titan aufweisen.Einem neuen Bericht von DigiTimes zufolge wartet Apple im September mit einem wahren Produkt-Feuerwerk auf. So soll eine ganze Reihe von Keynotes zu neuen Geräten stattfinden – allesamt im September. Einer der Höhepunkte stelle die Vorstellung des iPads der neunten Generation dar. Tatsächlich gehen Marktbeobachter und Analysten von mehreren Produkten aus, die im Herbst durch eine Neuauflage abgelöst werden – darunter die Apple Watch, das iPad mini, AirPods sowie das iPhone und das iPad ohne Namenszusatz. Ferner sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Cupertino das MacBook Pro 14" und 16" präsentiert – DigiTimes erklärt erneut, dass die Notebooks im September auf den Markt kommen. Es darf allerdings in Zweifel gezogen werden, ob der Bericht in allen Punkten recht behält: Im vergangenen Herbst erhielten ähnlich viele Produkte einen Nachfolger, Apple teilte die Präsentationen aber auf drei Monate auf.Laut DigiTimes verwende Apple für das iPad der neunten Generation ein neues Beschichtungsverfahren, die physikalische Gasphasenabscheidung. Bei künftigen Tablets erwägt der Konzern zudem, eine Legierung auf Titanbasis zu verwenden. Aktuell seien die hohen Kosten für einen solchen Schritt jedoch möglicherweise nicht rentabel. In letzter Zeit verdichten sich die Hinweise, dass Cupertino verstärkt auf dieses Material setzen könnte: So soll einem weiteren Bericht zufolge auch das iPhone 14 Pro von einem kratzfesteren Titan-Gehäuse profitieren (siehe hier ).