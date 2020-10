Leak: Preis und Größe des "HomePod mini" bekannt geworden?

Leaker will Preis und Größe kennen

Im Sommer 2017 kündigte Apple den HomePod an – und nach mehreren Verschiebungen kam dieser im Februar 2018 schließlich auf den Markt. Tester lobten die guten klanglichen Qualitäten – doch zur damaligen Zeit war Siri von den Fähigkeiten her den Angeboten von Google und Amazon unterlegen. Apple besserte hier deutlich nach – doch aufgrund des relativ hohen Preises von 320 Euro / 349 Dollar finden sich in den meisten Haushalten Smart-Speaker anderer Hersteller wieder.Schon länger geistert ein günstigerer Smart-Speaker von Apple durch die Gerüchteküche – manche Quellen gehen davon aus, dass Apple diese unter dem "Beats"-Label vermarktet. Nun ist aus diversen Gerüchtequellen zu hören, dass Apple auf dem "Hi, Speed"-Event am kommenden Dienstag eine günstigere Variante des HomePods vorstellt. Dabei soll der Original-HomePod weiterhin unverändert im Programm bleiben.Leaker " Apple RUMORs ", welcher zur damaligen Zeit bereits akkurat die Versionsnummer 11.0 von macOS Big Sur voraussagte, will nun Informationen zum kommenden kleinen HomePod erfahren haben. Ganz in Anlehnung an das kleinste iPhone-12-Modell und den kleinsten Mac soll der HomePod auf den Namen "HomePod mini" hören. Als Prozessor kommt dem Leaker nach ein A10 Fusion zum Einsatz – der große HomePod setzt derzeitig einen Apple-A8-Chip ein.Preislich wird der HomePod mini deutlich erschwinglicher: Der Kaufpreis liege zwischen 169 und 199 Dollar, so die Quelle. Damit wäre Apple aber immer noch deutlich teurer als die Angebote der Konkurrenz. Der HomePod mini soll in etwa halb so groß sein wie der normale HomePod. Eine solche Reduktion der Gehäusegröße wirkt sich wahrscheinlich deutlich auf die klanglichen Qualitäten des Smart-Speakers auswirken – was somit wohl zum Alleinstellungsmerkmal des größeren HomePods wird.Ferner geht der Leaker davon aus, dass Apple den HomePod bereits im Oktober ausgeliefert – und dass Apple zeitgleich auch noch Siri auf dem HomePod weiter verbessert. Was konkret Apple an Siri ändern wird, verschweigt der Leaker leider. Wann der Original-HomePod ein Update erhält, ist bislang noch völlig unklar.