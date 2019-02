Launch neuer iPads, AirPower und AirPod 2 steht angeblich bevor – Apple Watch erhält neue Gehäuse-Option

AirPower und AirPod 2 im ersten Halbjahr

iPad mini 5 und iPad 10.2" erscheinen später

Apple Watch mit neuer Gehäuse-Option

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sieht eine Reihe von neuen Geräten – zusätzlich zu denen der Mac- und iPhone-Sparte – auf die Kundschaft zukommen. Der gewöhnlich top-informierte Experte sagt in seiner aktuellen Investoren-Notiz noch für dieses Halbjahr neue iPads und AirPods voraus. Auch die Ladelösung AirPower soll zu diesem Zeitpunkt erscheinen. Weitere Neuigkeiten hat er für Smartwatch-Fans: Das Apple-Watch-Lineup erhält seinen Aussagen zufolge vom Hersteller eine neue Gehäuse-Variante.Noch in den kommenden Monaten startet laut Kuo die Auslieferung neuer AirPod-Kopfhörer. Kunden sollen die Ohrstöpsel drahtlos aufladen und von verbesserter Bluetooth-Konnektivität profitieren können. Flankiert werde der Launch von der Ladematte AirPower, die zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt komme. Kuo erwartet ebenfalls eine überarbeitete Version des iPod Touch, entsprechende Hinweise sind bereits in iOS-Betaversionen aufgetaucht. Kursierende Gerüchte, der iPod könne ebenfalls kabellos aufgeladen werden, konnte Kuo nicht bestätigen.Das Erscheinen zweier neuer iPad-Modelle bestätigt der Bericht ein weiteres Mal. Dabei soll es neben dem oft erwähnten iPad mini 5 auch ein Modell mit 10.2-Zoll-Display geben. Das große iPad ersetze damit das aktuelle 9.7"-Tablet der Reihe. Beobachter rechnen damit, dass sich die Gehäusegröße nicht grundlegend ändert. Apple ermögliche das über einen verkleinerten Rahmen um das Display, heißt es. In der Notiz steht, beide Varianten erhielten verbesserte Prozessoren.Auch die Apple Watch soll noch dieses Jahr Neuheiten erhalten. Kuo behauptet, Apple werde die EKG-Funktion der Uhr in weiteren Ländern anbieten. Trotz einer Rundumerneuerung im letzten Jahr, soll 2019 ein neues Modell mit Keramik-Gehäuse das Licht der Welt erblicken. Mit der dritten Auflage der Uhr erhielten Kunden bereits diese Option. Die Möglichkeit, ein Keramik-Gehäuse zu wählen, verschwand letztes Jahr mit Einführung der Series 4 jedoch wieder. Sie stellte die teuerste Apple-Watch-Reihe dar.