Bericht: 2019 erscheinen noch 16" MacBooks, 6K-Displays und iPhones, die andere Geräte aufladen

Mac Pro und das 6K-Display



Kuo bereitete Apples Fahrplan in einer bunten Grafik auf.

Neues MacBooks mit 16"-Display, 13"-Modell mit mehr RAM

iPhones laden drahtlos weitere Apple-Geräte

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat in seinem aktuellen Bericht neue Hardware aus Cupertino angekündigt. Er progostiziert ein vollkommen neues MacBook mit einer Displaygröße von 16 Zoll und neben dem „einfach zu erweiternden“ Mac Pro auch eine Rückkehr Apples in das Monitorgeschäft. Das 31" Modell mit 6K-Auflösung soll auf eine Art Mini-LED setzen. Weitere Details betreffen kommende iPhones: Sie erhalten demnach eine Reihe verbesserter Bauteile.Kuo ist sich sicher, dass Apple auf den Displaymarkt zurückkehrt. Das soll mittels eines 31,6-Zoll-Modells geschehen, welches eine 6K-Auflösung bietet. Der Monitor besitze dank einer Mini-LED-ähnlichen Blacklight-Technologie eine „hervorragende Bildqualität“. Apples Marketing-Chef Phil Schiller hatte die Arbeit an einem „Pro-Display“ bereits 2017 zugegeben. Neue Informationen über den grundlegend neuen Mac Pro gab es derweil nicht. Kuo erwähnt lediglich, der Profi-Rechner komme mit „leicht zu aktualisierenden Komponenten“.Apple arbeitet laut dem Experten an einem neuen MacBook, welches ein Display in der Größe zwischen 16 und 16,5 Zoll beherbergen soll. Das Gerät besitze zudem ein vollkommen überarbeitetes Design. Kunden erhalten zusätzlich noch in diesem Jahr die Option, das MacBook Pro 13" mit maximal 32 GB RAM auszurüsten. Bisher endet die Maximalausstattung bei 16 GB RAM.Kuo bleibt bei seinen Aussagen zum iPhone-Lineup 2019. So ändere Apple die Größen nicht, auch die Display-Ausstattung bleibe gleich. Entgegen anderer Verlautbarungen soll die Kamerakerbe im Display („Notch“) ebenfalls die gleiche Größe besitzen. Auch setze Apple weiterhin auf den Lightning-Anschluss und ersetze die Schnittstelle nicht mit USB-C. Allerding erhalten die iPhones laut Kuo die Funktion, andere Geräte kabellos aufzuladen, etwa neue AirPods. Sie sollen außerdem Ultrabreitband beherrschen, um eine verbesserte Positionierung und Navigation im Innenbereich zu gewährleisten. Zusätzlich nennt Kuo aktualisierte Komponenten im Bereich Face-ID, Akku und Kamerablitz sowie die Triple-Kamera. Beobachter gehen davon aus, dass die neue Kameraeinheit nur im iPhone Max Platz finden wird.