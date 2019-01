Neue iPads & iPod touch: Hinweise in iOS 12.2 Beta aufgetaucht

Vier neue iPad-Identifizierungsnummern

Doch eine neue iPod-Touch-Generation?

Am Freitag wurde bekannt, dass Apple insgesamt sieben neue Modellnummern für iPads bei der EEC (Eurasian Economic Commission) anmeldete . Diese Nummern registrierte Apple in der Kategorie "Tablet Computers" und sollen der Anmeldung nach iOS 12 als Betriebssystem einsetzen – dies macht eine Vorstellung im Frühjahr oder Sommer wahrscheinlich, da Apple im Herbst iOS 13 auf den Markt bringt.Mitte letzter Woche veröffentlichte Apple die erste Beta von iOS 12.2 – schon oft gelangten durch Beta-Versionen Hinweise auf neue Produkte ans Tageslicht. Auch diesmal scheint die neue Beta unbeabsichtigt Informationen zu neuen Geräten zu beinhalten: Der Entwickler Steven Troughton-Smith fand Hinweise auf neue iPads und eine neue Generation des iPod touch.In der iOS 12.2-Beta finden sich vier neue iPad-Modelle mit den Modellnummern iPad11,1, iPad 11,2, iPad 11,3 und iPad 11,4. Derzeit setzt Apple diese Identifizierungsnummern bei keiner iPad-Reihe ein, so dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine noch nicht vorgestellte Modellgeneration handelt:Noch unklar ist, ob es sich bei diesen Nummern um ein aktualisiertes iPad oder iPad mini dreht – das iPad Pro erneuerte Apple bereits im Herbst 2018. In den Beschreibungsdateien aus iOS 12.2 ist aber auszumachen, dass diese neue iPad-Generation noch kein Face ID einsetzen wird.Neben den vier iPad-Nummern findet sich auch eine Modellnummer eines neuen iPod-Touch-Modells: iPod9,1. Auch diese Modellnummer setzt Apple bei keinem bekannten Gerät ein, so dass es sich auch hier um eine neue Generation handelt. Wie auch schon der aktuelle iPod touch setzt auch die neue Generation weder Touch-ID- noch Face-ID-Sensorik ein, wie aus den Beschreibungsdateien der iOS-Beta zu ersehen ist.Das aktuelle iPod-Touch-Modell wurde bereits vor knapp 4 Jahren präsentiert und seither ranken sich viele Gerüchte um eine mögliche Einstellung des letzten Vertreters der einst sehr populären iPod-Reihe. Der iPod touch ist der letzte "überlebende" der iPod-Reihe – alle klassischen iPod, welche nicht iOS als Betriebssystem einsetzten, stellte Apple vor geraumer Zeit ein.