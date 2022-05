Lästiger Bug: Apples Musik-App nistet sich ungefragt im iPhone-Dock ein (Aktualisierung)

Musik-App entfernt irgendeine andere App aus dem Dock

Zahl der betroffenen Nutzer ist wohl nicht sehr groß

Aktualisierung: Apple bestätigt Fehler

Ein ungewöhnlicher und ziemlich lästiger Fehler setzt derzeit etliche iPhone- und iPad-Besitzer in Erstaunen. Apples Musik-App benimmt sich sehr seltsam, wenn sie aus dem iOS App Store heruntergeladen wird. Anders als in solchen Fällen üblich landet das Icon nach dem Download nämlich bei manchen Nutzern nicht auf dem Home-Bildschirm, sondern nistet sich direkt im Dock von iOS beziehungsweise iPadOS ein. War dieses zuvor bereits mit der maximalen Anzahl von Einträgen versehen, verschwindet eines der dort vorhandenen App-Symbole und landet ganz am Ende des Homescreens.Entdeckt wurde das ungewöhnliche Verhalten der Musik-App vom Entwickler Kevin Archer. Er dokumentierte den Bug in einem kurzen Video, welches er auf Twitter veröffentlichte. Mittlerweile gibt es TechCrunch zufolge zahlreiche weitere Berichte von genervten Nutzern, bei denen der Bug ebenfalls auftrat. Welche Anwendungen aus dem Dock entfernt und dort durch die Musik-App ersetzt werden, unterliegt offenbar dem Zufall. Während bei einigen iPhone-Besitzern – darunter pikanterweise ausgerechnet Epic-Chef Tim Sweeney - andere Musik-Programme wie etwa Spotify verschwanden, fehlten bei anderen beispielsweise Safari, die Kamera-App oder Twitter. Bei einem Test von MacTechNews warf die Musik-App sogar die Telefon-App aus dem iPhone-Dock. Auf einem iPad hingegen, dessen Dock noch nicht vollständig gefüllt war, wurde die Musik-App lediglich hinzugefügt, ohne dass ein anderes Symbol seinen Platz räumen musste.Die Zahl der betroffenen Nutzer hält sich allerdings vermutlich in engen Grenzen. Die wenigsten iPhone- und iPad-Besitzer dürften die Musik-App in der Vergangenheit von ihren Geräten entfernt haben und sie gerade jetzt wieder aus dem iOS App Store herunterladen. Darüber hinaus tritt der Bug auch dann offensichtlich nicht in jedem Einzelfall auf, wie einige Tweets und Tests von TechCrunch zeigen. Die Ursache des Fehlers ist derzeit völlig unklar. Ausschließen lässt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass Apple das Verhalten der Musik-App absichtlich herbeigeführt hat, um etwa den hauseigenen Streamingdienst prominenter hervorzuheben. Das kalifornische Unternehmen hat sich bislang nicht zu dem Bug geäußert.Apple hat mittlerweile unter anderem gegenüber MacRumors und AppleInsider bestätigt, dass es sich bei dem ungewöhnlichen Verhalten der Musik-App um einen Bug handelt. Das Unternehmen untersucht den Fehler derzeit, die Behebung dürfte also nicht lange auf sich warten lassen.