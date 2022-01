Musik-Streaming: Apple Music holt auf – Spotify aber weiter unangefochten vorne

Über eine halbe Milliarde Abo-Kunden

Spotify bleibt der Platzhirsch

Apple liegt auf Platz 2, YouTube Music mit starkem Wachstum

Apple war mit der Präsentation des hauseigenen Musikstreaming-Service anno 2015 zwar ein Spätstarter auf dem Markt (verglichen mit Platzhirsch Spotify), doch das Unternehmen aus Cupertino entwickelte Apple Music in den Folgejahren zu einem der meistgenutzten Musik-Abodienste weiter. Das zeigen aktuell Zahlen: Apple Music ist demzufolge inzwischen das weltweit zweitbeliebteste Musikstreaming-Angebot – noch vor Amazon Music und YouTube Music. Spotify liegt nach wie vor unangefochten vorne.Die Daten stammen von MIDiA Research. Das Marktforschungsunternehmen hat die Anteile der verschiedenen Musikstreaming-Anbieter für das zweite Quartal 2021 untersucht. Demnach ist der Streaming-Markt nach wie vor auf Wachstumskurs. Im Zeitraum von April bis Juni 2021 nutzten über eine halbe Milliarde Kunden entsprechende Angebote – der exakte Wert beträgt 523,9 Millionen Anwender weltweit. Das entspricht einer Steigerung zum gleichen Vorjahreszeitraum um 26,4 Prozent.Die Spitzenposition belegt – wenig überraschend – immer noch Spotify. Fast jeder dritte Musikstreaming-Kunde setzte im zweiten Quartal 2021 auf den schwedischen Anbieter, so MIDiA Research. Und der Wachstumskurs ging danach weiter. Spotify nannte auf der Quartalskonferenz im Oktober 2021 zudem neue Rekordwerte – 172 Millionen zahlende Kunden und 381 Millionen monatliche Nutzer setzen auf den Aboservice, so das Unternehmen. Das entspricht einem Wachstum um 19 Prozent (im Vergleich zum Vorjahr). Jedoch sei Spotifys Marktanteil leicht rückläufig, so MIDiA Research – während es 2019 noch 34 Prozent waren, ging der Wert 2021 auf 31 Prozent zurück.Apple liegt mit 15 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Platz. Das Unternehmen aus Cupertino hat demnach die Schwelle von 78 Millionen Abonnenten bereits überschritten. Dahinter folgt Amazon Music (13 Prozent). Gleichauf liegt der chinesische Service Tencent Music mit ebenfalls 13 Prozent. YouTube Music bringt es auf 8 Prozent – zwar bedeutet das "nur" den fünften Platz im Ranking, doch angesichts des starken Wachstums von über 50 Prozent bezeichnet MIDiA Research die jüngste YouTube-Entwicklung auf dem Streamingmarkt als eine der größten Erfolgsgeschichten westlicher Streaminganbieter in den letzten Jahren.