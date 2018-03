Kurzmeldungen: Neue System-Betas, Steve Jobs' Job-Bewerbung, Apples Entwickler-Workshop in Paris

Neue System-Betas von iOS und watchOS erschienen

Bewerbungsunterlagen von Steve Jobs

Apples Entwickler-Workshop in Paris

Apple hat neue Entwickler-Builds veröffentlicht und ließ zwischen dieser und der letzten Betaversion nur wenige Tage verstreichen. Bei einem derart kurzen Zyklus sind zwei Erklärungen denkbar: Entweder steht die Freigabe unmittelbar bevor oder es hat sich in der letzten Beta ein größerer Fehler eingeschlichen. Während Apple bereits die sechste Beta von iOS 11.3 sowie watchOS 4.3 verteilte, gibt es noch keine Aktualisierung für Teilnehmer des Betaprogramms von macOS. Gleichzeitig mit der Entwickler-Beta schaltete Apple auch ein Update für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms frei. Konkrete Änderungen im Vergleich zu den vorangegangenen Builds fielen bislang nicht auf. Einen kurzen Überblick rund um die Änderungen der kommenden Systemversionen bietet diese Meldung Kurz nachdem Steve Jobs seine Entscheidung in die Tat umgesetzt hatte, das Reed College zu verlassen, machte er sich auf die Suche nach einer Tätigkeit im Computer-Umfeld. Eine Bewerbung, die der junge Steve Jobs nicht sonderlich sorgfältig ausfüllte, stand nun zur Versteigerung. Der erwartete Kaufpreis des Dokuments lag bei 50.000 Dollar - der tatsächliche Zuschlag erfolgte allerdings erst bei 174.747 Dollar. Der siegreiche Auktionsteilnehmer sichert sich damit einen handschriftlich beantworteten Fragebogen, in dem Jobs "Computer", "Calculator", "Design" und "Electronics Tech" als Fähigkeiten angibt. Etwas weniger brachte eine von Jobs unterschriebene Dokumentation zur ersten Version von Mac OS X ein, diese wechselte für knapp 42.000 Dollar den Besitzer.Zeitgleich mit den drohenden Ermittlungen gegen Apple wegen angeblich schlechter Behandlung von Entwicklern in Frankreich gab Apple bekannt, einen Entwickler-Workshop in Paris zu veranstalten. Zahlreiche Entwickler erhielten persönliche Einladungen, um Apples Veranstaltung am 23. März lauschen zu können. Themen sind Vertrieb und Vermarktung sowie Bewerbung von Software. Nach welchen Kriterien die Auswahl der Teilnehmer erfolgte ist nicht bekannt.